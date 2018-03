Gb | i funerali di Hawking a Cambridge

Oggi a Cambridge i funerali di Stephen Hawking : Tutto pronto a Cambridge per i funerali di Stephen Hawing, che sarà sepolto in una cappella a pochi metri da quella che è stata la "casa accademica" del grande fisico per oltre 50 anni. Tra le 250 persone presenti alle esequie spiccano gli attori britannici Eddy Redmayne e Felicity Jones, che hanno interpretato Hawing e la moglie nel film dedicato allo scienziato "La teoria del tutto".