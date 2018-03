: #News #Gaza,Onu chiede 'indagine indipendente' - CybFeed : #News #Gaza,Onu chiede 'indagine indipendente' - NotizieIN : Gaza,Onu chiede 'indagine indipendente' - Giovanni1DiMaio : RT @michelegiorgio2: Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà a mezzanotte e mezza (in Italia) consultazioni informali a porte chiuse per d… -

Il segr.gen. Onu Guterres"un'e trasparente"sugli scontri mortali di ieri atra palestinesi e truppe israeliane, mentre i membri del Consiglio di Sicurezza ONU sollecitano moderazione e riduzione delle tensioni da entrambe le parti. Il Consiglio Onu, riunito d'emergenza, non ha deciso alcuna azione.L'amb.palestinese Mansour: deluso per la mancata condanna di un "massacro orribile". Per l'amb.israeliano Danon la comunità internazionale non deve essere coinvolta in"un raduno violento,ben organizzato".(Di sabato 31 marzo 2018)