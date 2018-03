Gaza | migliaia ai funerali dopo gli scontri al confine Netanyahu elogia soldati

Rabbia a Gaza - in migliaia per i funerali di una delle vittime : Il timore di una nuova escalation delle violenze in Medio oriente, dopo gli scontri al confine tra Israele e la Striscia di Gaza , con 16 palestinesi uccisi e quasi 1.300 feriti...

Il giorno della Grande marcia. Migliaia di palestinesi protestano al confine tra la Striscia di Gaza e Israele : tensioni e feriti : Migliaia di palestinesi si sono radunati alla frontiera tra la Striscia di Gaza e Israele per dare via alle proteste della Grande marcia del ritorno. A partire da oggi e per sei settimane i palestinesi saranno impegnati nella cosiddetta Marcia del ritorno: inizia con la Giornata della Terra, che segna l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea il 30 marzo 1976. Le manifestazioni dureranno per ...