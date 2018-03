Gaza | esercito di Israele spara su palestinesi in rivolta | 15 morti | 1000 feriti

Blastingnews

: Violenti scontri al confine di #Gaza con l'esercito israeliano. Uccisi sette palestinesi, centinaia i feriti ?… - RaiNews : Violenti scontri al confine di #Gaza con l'esercito israeliano. Uccisi sette palestinesi, centinaia i feriti ?… - NicolaMorra63 : Gaza. L’esercito israeliano spara: morti 14 palestinesi, 1200 feriti. Perché dobbiamo accettare tutto ciò? - RaiNews : È battaglia al confine di Gaza tra palestinesi ed esercito israeliano. Almeno dieci palestinesi morti e mille ferit… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Alta tensione a, dove non sembrano destinati a placarsi gli scontri traeddello Stato diimpegnato a fronteggiare le proteste organizzate in occasione del “Land Day” nei pressi della barriera difensiva di confine, trasformata per l'occasione in un grande campo di battaglia. Il lancio di pietre e ordigni incendiari di fabbricazione artigianale, in sedi diversi punti dell'area presidiata da Tsahal, da parte dei manifestanti incontro l'occupazione militare della Striscia, ha scatenato la durissima reazione dei soldati di Tel Aviv con lacrimogeni e spari verso i civili in tumulto. Molto pesante il bilancio parziale dei disordini, che secondo fonti vicine ad Hamas parla di almeno 15e più di mille, alcuni dei quali si troverebbero adesso in gravissime condizioni dopo il trasporto di emergenza nelle strutture ospedaliere gestite dalle ...