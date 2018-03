GAZA E ISRAELE | SCONTRI AL CONFINE DELLA STRISCIA Video | la tensione continua | tanti

GAZA - esercito di Israele spara su palestinesi in rivolta : 15 morti - 1000 feriti : Alta tensione a Gaza, dove non sembrano destinati a placarsi gli scontri tra palestinesi ed esercito dello Stato di Israele impegnato a fronteggiare le proteste organizzate in occasione del “Land Day” nei pressi della barriera difensiva di confine, trasformata per l'occasione in un grande campo di battaglia. Il lancio di pietre e ordigni incendiari di fabbricazione artigianale, in sedi diversi punti dell'area presidiata da Tsahal, da parte dei ...