Gaza | buona Pasqua di morte

(Di sabato 31 marzo 2018) In questaebraica e cristiana del 2018, con grande rammarico e tristezza, si può notare che il mondo ha perso ogni interesse nel conflitto israeliano-palestinese. La leadership israeliana, ovvero Benjamin Netanyahu e il suo entourage, e la leadership di Hamas che “amministra” la Striscia di, usano la sofferenza degli abitanti diper futili ragioni politiche. Nessuna delle parti in gioco – né quella israeliana, né Hamas e né il Jihad islamico – è minimamente interessata, come dimostrato in questi mesi, a migliorare le condizioni di vita nella Striscia di. Netanyahu, contrario agli aiuti internazionali, si rifiuta di allentare la pressione sulla Striscia e i poveri abitanti, mentre Hamas da parte sua non fa di meglio, investendo soldi degli altri paesi arabi per costruire tunnel e non ospedali, per comprare armi e non per creare posti di ...