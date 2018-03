Gaza | 17 palestinesi uccisi e oltre 2mila feriti negli scontri Onu | “Indagine

Gaza - centinaia di palestinesi pronti a nuove proteste : I palestinesi nella Striscia di Gaza si preparano a nuove proteste dopo la marcia di venerdì, in cui 15 persone sono rimaste uccise sotto il fuoco dei soldati israeliani. Centiniaia di dimostranti si sono assembrati intorno agli accampamenti allestiti a pochi metri dal confine. Gli organizzatori hanno annunciato che le manifestazioni continueranno fino al 15 maggio, settantesimo anniversario della nascita di Israele.

Gaza - esercito di Israele spara su palestinesi in rivolta : 15 morti - 1000 feriti : Alta tensione a Gaza, dove non sembrano destinati a placarsi gli scontri tra palestinesi ed esercito dello Stato di Israele impegnato a fronteggiare le proteste organizzate in occasione del “Land Day” nei pressi della barriera difensiva di confine, trasformata per l'occasione in un grande campo di battaglia. Il lancio di pietre e ordigni incendiari di fabbricazione artigianale, in sedi diversi punti dell'area presidiata da Tsahal, da parte dei ...

Tra Gaza e confine israeliano, la "Giornata della terra" si risolve in un massacro di PALESTINESI.

