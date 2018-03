Gaza | 17 morti e oltre 1' 200 feriti

Gaza - esercito di Israele spara su palestinesi in rivolta : 15 morti - 1000 feriti : Alta tensione a Gaza, dove non sembrano destinati a placarsi gli scontri tra palestinesi ed esercito dello Stato di Israele impegnato a fronteggiare le proteste organizzate in occasione del “Land Day” nei pressi della barriera difensiva di confine, trasformata per l'occasione in un grande campo di battaglia. Il lancio di pietre e ordigni incendiari di fabbricazione artigianale, in sedi diversi punti dell'area presidiata da Tsahal, da parte dei ...

ISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza - le vere cause si chiamano Gerusalemme e Trump : Tra Gaza e confine israeliano, la "Giornata della terra" si risolve in un massacro di PALESTINESI. Ecco perché il confronto politico ha ceduto totalmente il passo alla forza. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:02:00 GMT)DA Gerusalemme/ Qui, tra ISRAELE e Palestina, cade a pezzi l'illusione di farci da soli, di V. NagleCAOS Gerusalemme/ I paesi arabi hanno mollato i PALESTINESI per fermare l'Iran (con ISRAELE), int. a S. el Sebaye

La Grande Marcia si trasforma in un grande massacro. Numerosi i palestinesi morti e centinaia quelli feriti al confine tra Gaza e Isralele : I palestinesi hanno dimostrato che la loro causa non è per il cibo o relativa ad una questione esclusivamente umanitaria, ma è una questione politica dove "tutti i poteri del male" hanno cospirato ...

Marcia a Gaza finita nel sangue. Israele spara sul confine - dieci morti e centinaia di feriti : Cento cecchini posizionati. I carri armati a presidio del valico di Eretz, i reparti di élite pronti ad entrare in azione. Cronaca di guerra nel "Land Day" palestinese (il 30 marzo del 1976, sei arabi israeliani vennero uccisi dalle forze di sicurezza durante cortei contro le confische di terre in Galilea) che quest'anno Hamas ha trasformato nella Marcia del Ritorno". Una Marcia insanguinata. È il capo di Stato maggiore ...

