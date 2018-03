Galaxy S6 Edge l’aggiornamento firmware con le patch sicurezza di marzo 2018 è disponibile

Testiamo subito su Samsung Galaxy S7 Edge l’aggiornamento Oreo : ROM con porting Note 8 : Il mese di marzo ci ha regalato la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento Android Oreo per il Samsung Galaxy S8, mentre resta l'incertezza più totale per quanto riguarda i Samsung Galaxy S7 Edge e Galaxy S7 flat, ancora diffusissimi in Italia. Se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che i device in questione siano compatibili con l'upgrade (al punto da parlarvi anche di un interessante video non molto tempo fa sulle nostre pagine), ...

I possessori di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus possono ora inserire GIF all'interno della modalità Always On Display aggiornando l'app nel Galaxy Apps. Piccola novità anche per Apps Edge, che ora permette di aprire le app con la visualizzazione popup.

Riflettori accesi su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : fluidità e batteria con aggiornamento marzo : Due giorni fa i non più giovanissimi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge hanno ricevuto la patch di sicurezza di marzo sui dispositivi no brand con gran sorpresa dei possessori del device che dopo tanto ritardo accumulato per il precedente update mensile di febbraio, si aspettavano di dover attendere e non poco anche per l'ultimo adeguamento contro le vulnerabilità software. Così non è stato ed è giunta l'ora di iniziare a tirare le somme per ...

Accelerazione Samsung Galaxy S6 Edge Plus : dettagli aggiornamento di marzo (XXS4CRC4) : Arriva anche il turno di Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che ha dato il via alle danze per quel che riguarda l'aggiornamento del proprio impianto software, ricevendo il pacchetto relativo alle patch di sicurezza di marzo, proprio come fatto di recente dai Galaxy S6 no brand francesi. Per l'occasione la build di nostro interesse corrisponde alla sigla 'G928FXXS4CRC4', diffusa sugli sbrandizzati olandesi, di cui i dettagli relativi: Samsung Galaxy ...

Probabilmente non riceveranno Android 8.0, ma Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus sono più "vivi" di Galaxy Note 8: ecco le patch di marzo

Galaxy S7 e S7 Edge a sorpresa l’aggiornamento con le patch sicurezza di marzo 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S7 e S7 Edge NO Brand in Italia: le nuove patch di sicurezza di marzo 2018.Se possedete un Galaxy S7 SM-G930F o un Galaxy S7 Edge SM-G935F NO Brand, ovvero non acquistato da un operatore telefonico, vi segnaliamo che da poco (e anche un po’ a sorpresa) Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware.Continue reading Galaxy S7 e S7 Edge a sorpresa ...

Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi "vecchi" top di gamma, il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S7 Edge

Migliore quotazione per vendere Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Soluzione Trendevice a marzo 2018 : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge non sono certo smartphone freschi di lancio, ormai superati da ben due generazioni di successori (i Galaxy S8 e gli S9). Per questo motivo non pochi possessori dei due device potrebbero essere interessati alla loro vendita e una nuova Soluzione è garantita dal sito Trendevice che fino a poco tempo fa acquistava solo iPhone e iPad usati ma che da poco ha cominciato pure a fornire delle interessanti quotazioni per i ...

Abbiamo messo a confronto Samsung Galaxy S9 Plus con il suo celebre predecessore, Galaxy S7 Edge sulla base di 10 punti. Vale la pena fare il passaggio?

Tre cose da sapere sul Samsung Galaxy S7 Edge con aggiornamento XXU2DRB6 dal 21 marzo : C'è una pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, in quanto finalmente anche il modello no flat in commercio in Italia sta ricevendo una volta per tutte l'aggiornamento con la patch per la sicurezza di febbraio. Al dì là del solito upgrade mensile, a quanto pare ora disponibile proprio per tutti sia con la tanto attesa notifica per procedere via OTA, sia con apposito link al download, ...

Arrivano le patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. L'aggiornamento distribuito da Samsung che le contiene pesa circa 220 MB

Intervento sulla batteria Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : gestione problemi assicurata : Nell'ultimo periodo la batteria di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ha iniziato seriamente a scricchiolare, tanto da indurre più di qualcuno a puntare il dito contro l'aggiornamento XXU2DRB6 (il pacchetto sembra aver dato l'idea di mettere in ginocchio l'autonomia dei device, anche se poi alla fine sappiamo bene tutti che le prime impressioni potrebbero pure risultare infondate, e che l'assestamento di un qualsivoglia patch, piccola o grande che sia, ...

Tre variazioni per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge nell’ultima build Oreo (video aggiornamento) : Procedono a buoni ritmi i lavori per portare su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, visti gli ultimi risvolti, pronti a raccontare di un nuovo dump relativo ad un firmware basato sulla versione biscottata dell'OS mobile, di fattura molto più recente rispetto a quella trapelata nelle scorse settimane. Si tratta della build su cui gli ingegneri al servizio del brand asiatico stanno attualmente mettendo mano, ...