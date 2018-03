Funerali Mondonico | Cairo | “Incarnava il tremendismo granata Che la sua voglia di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 marzo 2018) In migliaia hanno accolto il feretro di Emiliano, ex allenatore di Torino e Atalanta, scomparso giovedì all’età di 71 anni. Isi sono tenuti nella Basilica di Santa Maria e San Sigismondo, nella piazza centrale di Rivolta d’Adda, paese natale del ‘Mondo’. Tanti i tifosi e gli appassionati che, fuori dalla chiesa, hanno voluto dare l’ultimo saluto all’allenatore lombardo, sventolando le bandiere delle squadre da lui guidate tra applausi, cori e fumogeni. E tra la folla sono spuntate anche delle sedie brandite in aria da qualche tifoso, in ricordo del celebre gesto del tecnico nella finale di Coppa Uefa ad Amsterdam. Tanti i personaggi del calcio arrivati per partecipare al rito, tra cui il presidente del Torino Urbano, diverse vecchie glorie, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, i tecnici Cesare Prandelli e Filippo Inzaghi. ...