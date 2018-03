Ftse Mib | cruciale la tenuta di 21450 o la violazione di 23000

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 36% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,36% a 22.411 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,43% a quota 24.661 punti. ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 36% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,36% a 22.411 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,43% a quota 24.661 punti. Segno più anche per gli altri principali listini europei: Parigi ha guadagnato lo 0,72% a 5.167 punti, Francoforte l'1,31% a 12.096 punti, mentre Londra ha registrato un +0,17% a 7.056 punti.

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 29/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 22.431. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 29/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il derivato italiano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 21.950. Operativamente le attese propendono per la continuazione del ...

Mediaset in cima al Ftse Mib : Teleborsa, - Buon avvio di seduta per Mediaset , che avanza a Piazza Affari dell'1,72% a 3,068 euro. Secondo la stampa spagnola nei giorni scorsi il Direttore Finanziario della controllata Mediaset ...

Mediaset in cima al Ftse Mib : Buon avvio di seduta per Mediaset , che avanza a Piazza Affari dell'1,72% a 3,068 euro. Secondo la stampa spagnola nei giorni scorsi il Direttore Finanziario della controllata Mediaset Espana , Javier ...

Andamento Future Ftse Mib del 29/03/2018 - ore 9.30 : Andamento moderato per il FIB , che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio del derivato di Francoforte che viaggia sottotono. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.905,...

Piazza Affari apre in rialzo : l'indice Ftse Mib a +0 - 22% : Piazza Affari apre la seduta in rialzo, con l'indice Ftse Mib che segna un +0,22% a quota 22.381 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee: Londra guadagna lo 0,16%, Francoforte lo 0,33%, Parigi lo 0,29% e Madrid lo 0,54%.

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 55% : La Borsa di Milano chiude in rialzo. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un +0,55% a 22.331 punti. Sul listino, spicca in particolare il tonfo di Stm (-5,32%). Tra i bancari, segno più per l'accoppiata Intesa-Unicredit, in rialzo rispettivamente dello 0,91 e dell'1,29%. Ancora sotto pressione Mps (-2,32%).

Andamento Future Ftse Mib del 28/03/2018 - ore 15.40 : Si muove sui livelli di ieri il FIB , nonostante il derivato di Francoforte mostri un consistente rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 21.575, riportando un trascurabile -0,15% rispetto ...

Borsa - Piazza Affari apre in ribasso : Ftse Mib a -0 - 88% : Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,88% a 22.015 punti. Avvio col segno meno anche per gli altri principali listini europei: ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 90% : Chiusura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari sale dello 0,90% a 22.209,75 punti.

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 27/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 21.695, in lieve aumento dello 0,74%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 27/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , portandosi a 22.175. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...