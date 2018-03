Friuli : oggi la presentazione dei candidati M5S : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – oggi, alle ore 10.45, a Udine, al Caffè Contarena, saranno presentati alla stampa i candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Sarà presente anche il candidato pentastellato alla presidenza della Regione, Alessandro Fraleoni Morgera. L'articolo Friuli: oggi la presentazione dei candidati M5S sembra essere il primo su Meteo Web.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : baby pensionata da quando aveva 29 anni - il record in Friuli (30 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora 30 marzo 2018: baby pensionata da quando aveva 29 anni, il caso record in Friuli. Collaboratrice scolastica in 35 anni ha percepito 200mila euro di assegni(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Terremoto oggi in Friuli/ Udine - INGV : scossa M 3.8 e 3.6 - continuo sciame sismico in Carnia (25 febbraio) : Terremoto oggi in Friuli: Udine e Belluno, ultime scosse INGV. Sisma M 3.8 e 3.6, sciame sismico. Non ci sono danni ma è stato nettamente avvertito. Epicentro e nuove scosse in aggiornamento(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : bora molto forte oggi e domani : Il forte anticiclone presente sul nord Europa si spinge verso il Polo e richiama la discesa di una massa d’aria gelida di origine artica verso il Mediterraneo, con forti correnti nord-orientali. Dunque, le previsioni meteo per oggi sono di vento sostenuto tra Nord e Nord Est, forte sulla costa. Da stasera il vento si rinforzera’ e a Trieste e sul Carso soffierà bora molto forte con raffiche superiori a 120 km/h. Domani al mattino e ...

CONCORSO INFERMIERI 2018/ Friuli Venezia Giulia : oggi le preselezioni - oltre 17mila candidati per 654 posti : CONCORSO INFERMIERI 2018: oggi al via la preselezione. In Friuli Venezia Giulia oltre 17mila candidati provenienti da tutta Italia e non solo per soli 654 posti nella sanità regionale...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:52:00 GMT)