Franco Terlizzi lascia l' Isola 2018 | ecco cosa è successo dopo i litigi con Jonathan e

gossippiu

: Un nuovo evento spezza i precari equilibri sull’#Isola: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco. - IsolaDeiFamosi : Un nuovo evento spezza i precari equilibri sull’#Isola: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco. - davidemaggio : Franco Terlizzi fuori dall'#Isola dei Famosi 2018 - lamegastrega : RT @VicolodelleNews: #Scoop In esclusiva -

(Di sabato 31 marzo 2018)l': perché? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Di ipotesi, come sempre, non ne mancano, ma non è chiaro ancora come mai il pugile abbia dovuto abbandonare la sua esperienza a Cayo Cochinos,aver evitato di finire per la quarta volta al televoto. Forse non si sente al massimo delle forze e il medico gli ha detto che deve necessariamente tornare a casa, forse ha detto qualche non avrebbe dovuto dire... o forse ha deciso di sua spontanea volontà dire l'dei Famosi 13cone Amaurys? Un motivo c'è stato e potrebbe essere scatenato proprio dagli ultimi scontri che lo hanno visto protagonista.Aspettando quale sia il reale motivo dell'abbandono didell', non ci resta che ricostruire i fatti delle ultime ore che avrebbero a che fare con la sua eliminazione dal gioco.la sua ultima nomination, ...