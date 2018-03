Francesi padroni in casa nostra

romadailynews

(Di sabato 31 marzo 2018)in– I particolari della strafexpedition francese a Bardonecchia potete leggerli su tutti i giornali. La notizia la riassumo in poche parole. Gendarmiarmati sono entrati in territorio italiano, a Bardonecchia, per controllare se per caso un nigeriano residente in Italia che dalla Francia tornava nel nostro Paese avesse tracce di droga nell’urina. Hanno preteso, per prelevare l’urina, di utilizzare il bagno della struttura annessa alla stazione di Bardonecchia in uso a una ong che si occupa di migranti. La Farnesina ha convocato l’ambasciatore francese a Roma, vedremo che cosa ne uscirà fuori. Isono convinti che un qualche trattato, del ’90 o del ’97 o del 1963 o chissà quale, li autorizzi a compiere simili azioni in territorio italiano, senza nemmeno avvertire prima le nostre autorità. Esista o non esista un trattato che permette a ...