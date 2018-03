Forze armate siriane | tutte le città della Ghouta orientale sono state liberate

Trump ha ammorbidito il divieto sulle persone transgender nelle Forze armate statunitensi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato una nuova misura in base alla quale le persone transgender che hanno chiesto o hanno fatto una transizione di genere non hanno diritto a far parte delle forze armate. La misura The post Trump ha ammorbidito il divieto sulle persone transgender nelle forze armate statunitensi appeared first on Il Post.

Trump : “Avremo Forze armate nello spazio. Molto presto andremo su Marte” : In occasione della visita alla base militare Miramar, a San Diego, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato: “Avremo forze armate nello spazio. Che grande idea!“, dice rivolgendosi ai marine radunati nella Air Station californiana. “La mia nuova strategia nazionale riconosce lo spazio con un terreno di guerra proprio come la terra, l’aria e il mare“. “Abbiamo l’Air Force, avremo la ...

C'è bisogno di donazioni e arrivano le Forze armate : Numeri in calo al trasfusionale di Pontedera con 100 sacche in meno rispetto al 2017. Domenica 25 marzo è in programma l'apertura di mattina del centro all'ospedale

Riordino carriere Forze armate : 'Incostituzionale penalizzare i primi marescialli con meno di 8 anni di anzianità' : La 'questione di legittimità costituzionale' del provvedimento di Riordino delle carriere delle Forze Armate 'è rilevante e non manifestamente infondata'. Lo scrive il Tar di Aosta con una pronuncia ...

Cina : Pechino punta sulle Forze armate - sale budget militare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Milano. Cinque intossicati dal monossido in via Forze Armate : Sono state ricoverate una in codice giallo e quattro in codice verde in tre ospedali di Milano 5 persone. Esattamente

Difesa : Meloni - Berlusconi non rischi di delegittimare Forze Armate : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Non sono d’accordo con Berlusconi quando dice che i militari non impiegati nelle missioni di pace starebbero nelle caserme a giocare a briscola o ad annoiarsi”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.“Tutti sanno -aggiunge- che gli organici dei nostri militari sono insufficienti, le dotazioni inadeguate e gli stipendi da fame. Non serve a nulla ...

Pinotti - non criminalizzare Forze armate : ANSA, - MILANO, 8 FEB - "Le forze armate italiane hanno in massima attenzione la salute dei militari", quindi "è sbagliato criminalizzarle" e in Italia non è mai stato "utilizzato e acquistato un ...

Uranio : Pinotti - sbagliato criminalizzare Forze armate : Le forze armate "di altre parti del mondo prendono ad esempio le nostre buone pratiche sulla salute dei militari - ha concluso - In Italia non è mai stato utilizzato e acquistato un munizionamento ...

Corea Nord tiene parata 70 anni Forze armate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Caso uranio impoverito - la Commissione d’inchiesta : “Sconvolgenti criticità” | Le Forze armate : “Accuse inaccettabili” : Caso uranio impoverito, la Commissione d’inchiesta: “Sconvolgenti criticità” | Le Forze Armate: “Accuse inaccettabili” La relazione finale ha rilevato il “negazionismo” dei vertici militari e gli “assordanti silenzi mantenuti dalle Autorità di Governo”, ed esplode il Caso. Prende le distanze Giorgio Trenta, citato dalla relazione per affermare che c’è un legame tra uranio e ...

"Uranio impoverito causa tumori"/ Commissione d'inchiesta contro negazionismo - Forze armate respingono accuse : "Uranio impoverito causa tumori": la conclusione della relazione della Commissione d'inchiesta che denuncia il negazionismo dei vertici militari e la magistratura.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:21:00 GMT)

Caso uranio impoverito - la Commissione d'inchiesta : "Sconvolgenti criticità" | Le Forze armate : "Accuse inaccettabili" : La relazione finale ha rilevato il "negazionismo" dei vertici militari e gli "assordanti silenzi mantenuti dalle Autorità di Governo", rima esplode il Caso. Prende le distanze Giorgio Trenta, citato dalla relazione per affermare che c'è un legame tra uranio e malattie. I vertici militari: "Accuse inaccettabili"

Eurispes : fiducia Forze armate e Polizia : 9.35 Gli italiani hanno fiducia nelle istituzioni,particolarmente nelle Forze armate, nella Polizia, nella Protezione civile e nel volontariato, ma solo 1 su 5 (il 21,5%) si fida del governo. Così il Rapporto Eurispes. Stabile il sentimento di affezione al presidente del presidetne della Repubblica (44,5%). Più del 50% sovrastima la presenza di immigrati e solo il 28,9% valuta correttamente all'8% l'incidenza degli stranieri sulla ...