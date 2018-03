Fortnite | i giocatori lamentano la trascuratezza della modalità Salva il Mondo

Fortnite per mobile : i giocatori hanno speso oltre un milione di dollari per acquisti in-game nelle prime 72 ore : Stando a quanto riportato dai colleghi di Videogamer, i giocatori hanno speso oltre un milione di dollari per acquisti in-game nella versione mobile di Fortnite durante le prime 72 ore di vendita.Questo risulta dai dati raccolti da Sensor Tower, che afferma come il titolo abbia già generato oltre $ 1,5 milioni in tutto il mondo, un'impresa impressionante considerando che la versione mobile è limitata ai dispositivi iOS tramite solo invito (la ...