FORME DEL RITO# secondo step in occasione della mostra Tois Theiois MUSEO

Sanremo - il mercato annonario si trasFORMErà in polo multifunzionale del cibo : scopriamo il progetto foto : ... tanto da fare diventare l'arte, in quel caso, pilastro portante dell'economia della capitale francese. Non saranno i quadri a proiettare la città dei fiori nel futuro, ma il cibo. Questa la sfida ...

Google ha comprato una delle più grandi piattaFORME di immagini Gif : E’ la più grande piattaforma di GIF, le immagini animate che spopolano ovunque su Web, in particolare su Messenger, Twitter e WhatsApp. Si chiama Tenor, è una startup fondata nel 2014 basata a San Francisco, ed è l’ultima acquisizione di Google. Un affare, di cui non sono stati resi noti i termini finanziari, da 12 miliardi di ricerche e 300 milioni di utenti al mese, secondo quanto dichiarato da Tenor, che ...

In piazza la Francia che si oppone alle riFORME DEL lavoro di Macron : Nell’anniversario dell’inizio dei moti del 1968 manifestazioni in 180 città, 50mila persone in corteo a Parigi, scontri tra giovani dimostranti e polizia

RiFORME e sviluppo oltre i vincoli del Pil - ricordando “L’allegoria del buon governo” : Per riflettere criticamente sull'economia contemporanea, superare i vincoli del Pil (il prodotto interno lordo) e ragionare su benessere e felicità e cioè sulla qualità della vita, si può utilmente partire da un'opera d'arte del Trecento italiano, "L'allegoria e gli effetti del buono e del Cattivo Governo", dipinta da Ambrogio Lorenzetti fra il 1338 e il 1339, sulle pareti della "Sala dei Nove" o "della Pace" del ...

CINA Entra in scena Liu He - l'uomo delle riFORME economiche : ... mettendo in guardia sulle conseguenze dell'eccessivo uso della leva finanziaria per far andare avanti l'economia. Egli ha condannato il prestito facile come la causa di tutti i rischi finanziari ...

Fitch conferma il rating dell’Italia : BBB «Ma stabilità e riFORME sono a rischio» : L’agenzia conferma il rating BBB: «Outlook stabile, attesa solo una graduale riduzione debito», al 128,8% nel 2019

Lotta alla disinformazione online. Gli esperti Ue : necessaria più trasparenza delle piattaFORME : ... come la sanità, la scienza, l'istruzione e la finanza. La relazione sottolinea la necessità di coinvolgere tutte le parti interessate nelle misure che saranno eventualmente adottate, raccomandando ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle FORME sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

Quante FORME ha la luce? Lo spiega a Ravarino un fisico del Cnr : Rossi Albertini fa parte della rassegna " Non temiAMO la Matematica ": una serie di appuntamenti culturali , conferenze divulgative, spettacoli, laboratori ludici ed attività didattiche, organizzata ...

Il Gruppo FS FORMErà gli ingegneri - donne - del futuro sin dalle elementari : Teleborsa, - Quando si tratta di risorse umane il Gruppo FS non scherza, ora si pone un obiettivo davvero ambizioso, formare gli ingegneri del futuro in tenera età e coinvolgere un numero crescente di ...

Diabete : identificate 5 diverse FORME della malattia : Quando si parla di Diabete il riferimento è certamente rivolto ad una patologia che riguarda ormai oltre 400 milioni di persone nel mondo, un numero che entro i prossimi anni è destinato ad aumentare in maniera preoccupante rendendo questa una delle patologie più diffuse che richiede interventi mirati per poter offrire cure adeguate ai pazienti riducendo il rischio di complicazioni. Fino ad oggi il Diabete viene riconosciuto in due diverse ...

Le meravigliose FORME naturali della Namibia viste dallo spazio [FOTO] : Anche se questa immagine potrebbe sembrare più simile alla superficie di Marte, in realtà è stata acquisita dalla missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus e mostra il sud-est della Namibia ed il confine occidentale con il deserto del Kalahari. La Namibia è famosa non solo per le meravigliose forme naturali del deserto, ma anche perché questi deserti offrono indizi sulla storia del movimento della placca tettonica in questa parte ...

I perFORMErs del Nameless Music Festival 2018 a Lecco - da Fabri Fibra a Sfera Ebbasta : le date e i biglietti in vendita : Annunciati i primi performers del Nameless Music Festival 2018, le kermesse Musicale estiva che porta in Italia artisti internazionali e dj da tutto il mondo. Quest'anno il Nameless Music Festival si svolgerà dall'1 al 3 giugno 2018 a Barzio, in provincia di Lecco, per un appuntamento con la Musica dance, pop e rap che prevede qualche novità, soprattutto negli artisti che andranno ad esibirsi sui vari palchi (Main Stage e Radio 105 ...

“Patty L’Abbate non è impresentabile” : la candidatura della grillina in Puglia “è conFORME al regolamento M5s” : Per il Movimento 5 Stelle non esiste nessun caso circa la candidatura di Patty L’Abbate al Senato nel collegio Puglia 4. Nel fine settimana, la Repubblica e la Gazzetta del Mezzogiorno avevano pubblicato la notizia delle precedenti esperienze politiche di Patty L’Abbate, che nel 2012 si è presentata con il simbolo ‘Io Sud-Pli’ alle elezioni comunali di Castellana Grotte (Bari) e che per questo motivo, a leggere il ...