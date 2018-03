Fifa 19 | EA Sports in Olanda per registrare nuovi cori dei tifosi

La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei tornei di qualificazione alla Fifa eWorld CUP - il mondiale di Fifa 18 : Continuano ad arrivare, settimana dopo settimana, annunci di nuovi tornei di FIFA con licenza per la FIFA eWorld Cup che quindi metteranno in palio un posto per i prossimi mondiali di FIFA 18 che si disputeranno la prossima estate: ieri è stato il turno dell’argentina con la “Copa TyC Sports”, competizione organizzata nel paese sudamericano. […] L'articolo La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei ...

Un po' di Fifa qua? Mascherano come Piqué - nuova vita negli eSports. Da Neymar a Balotelli - futuri pro-gamer? : Chi l'ha detto che sport 'reali' e 'virtuali' sono distanti tra loro? Due mondi vicini, molto vicini, che talvolta per interessi commerciali possono anche combaciare: non solo per eventi pubblicitari ...

Fifa 18 : anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! : Dopo Roma e Sampdoria un’altra squadra di Serie A, debutto nel mondo degli eSports: si tratta del Cagliari Calcio che ha annunciato oggi il tesseramento di Girolamo Giordano, conosciuto con il nickname di Infernoboy92. che sarà così il primo pro player del club isolano. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale: L'articolo Fifa 18: anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di ...

LaLiga annuncia la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports : in palio due posti per la Fifa eWorld Cup! : Arrivano ormai ogni settimana annunci di nuovi competizioni eSports ufficiali, patrocinate dalle varie leghe calcistiche nazionali: oggi è il turno del campionato spagnolo che, insieme ad EA Sports, svela la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports La competizione prenderà il via prossimo 19 marzo con la prima fase da cui usciranno fuori 32 qualificati alla fase […] L'articolo LaLiga annuncia la nascita della ...

Annunciata la e-Jleague - versione eSports del campionato giapponese : darà accesso ai play-off di qualificazione ai mondiali di Fifa 18 : EA Sports e la J-League hanno annunciato la nascita della e-Jleague, versione eSports del massimo campionato giapponese di calcio. Questo torneo, che prenderà il via nelle prossime settimane sarà una delle tappe per la qualificazione alla FeWC, il mondiale di FIFA 18, e metterà in palio alcuni posti per i play off che si disputeranno […] L'articolo Annunciata la e-Jleague, versione eSports del campionato giapponese: darà ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! EA Sports Spagna anticipa alcuni Upgrades di Serie A : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Gli Upgrades di Serie A anticipati da EA Sports Spagna In un video […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: tutto quello che devi sapere ...

EA Sports allunga di un giorno la Weekend League in Madden’18. Speranze anche per Fifa? : Con un messaggio pubblicato sul forum ufficiale EA Sports ha comunicato che la Weekend League di Madden’18, il gioco di Football americano della software house canadese, a partire dalla prossima settimana verrà allungata di un giorno e prenderà il via il giovedì sera alla 22:30 ora italiana, anziché il venerdì alla stessa ora, mentre la […] Leggi l'articolo EA Sports allunga di un giorno la Weekend League in ...

Fifa del Lupo : il Taekwondo apre agli esports - quando si muoverà la FIGC? : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf', ...

Gullit debutta nel mondo degli esports : nasce l’accademia per giovani talenti di Fifa : Ruud Gullit, uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio, ha deciso di intraprendere una nuova avventura: fondare un’accademia di esports dedicata proprio ai videogiocatori di FIFA, il celebre game targato EA Sports che vanta milioni di appassionati nel mondo. Lo scopo dell’iniziativa punta proprio a dare la possibilità di emergere a giovani talenti […] L'articolo Gullit debutta nel mondo degli esports: nasce ...

Futmas Fifa 18 : EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto quello che devi sapere : Il Natale si avvicina sempre di più ed Electronic Arts ha deciso di celebrarlo anche in Fifa: sta per arrivare Futmas su Fifa 18! Che cosa è Futmas? Futmas è un evento annuale creato da Electronic Arts per celebrare la stagione natalizia ed è stato organizzato per la prima volta con Fifa 13. In genere durante […] L'articolo Futmas Fifa 18: EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto quello che devi sapere sembra essere il primo su I Migliori ...