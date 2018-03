Farnesina | “Chieste spiegazioni alla Francia”

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) Roma, 31 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo chiestoal governo francese e all’ambasciata di Francia a Roma e attendiamo a breve risposte chiare prima di intraprendere qualsiasi eventuale azione”. Ad affermarlo sono fonti della, in seguitovicenda dell’irruzione della polizia francese in un centro per migranti a Bardonecchia. L'articolo: “ChiesteFrancia” sembra essere il primo su Meteo Web.