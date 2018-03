calcioweb.eu

: #Fantacalcio, arriva la rettifica: è gol di #Callejon - CalcioWeb : #Fantacalcio, arriva la rettifica: è gol di #Callejon - fantagazzetta : +++ Fantacalcio - GOL #Callejon o AUTOGOL #Rogerio in #NapoliSassuolo? Arriva la decisione ufficiale della Lega Cal… - HyboriaLeague : --> #HyboriaLeague (ventottesima giornata) #ZamoraBrythunia E da #AtalantaUdinese arriva un bonus per parte: +1 per… -

(Di sabato 31 marzo 2018)– Niente autogol per Rogerio nella gara tra Sassuolo e Napoli, che interviene sul cross tagliato di Mario Rui, e gol per, che come le immagini hanno confermato, è l’ultimo a toccare, dopo l’intervento scomposto del difendente neroverde. A livello ufficiale per il, quindi, e per tutte le leghe Fantagazzetta, niente malus da -2 per Rogerio, e bonus da +3 per. Automaticamente,anche il bonus da +1 per Mario Rui, autore dell’assist decisivo. L'articolola: è gol disembra essere il primo su CalcioWeb.