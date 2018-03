repubblica

: False buste paga, da luglio stop agli stipendi in contanti [news aggiornata alle 09:35] - repubblica : False buste paga, da luglio stop agli stipendi in contanti [news aggiornata alle 09:35] - OlgaRedBlack : RT @repubblica: False buste paga, da luglio stop agli stipendi in contanti [news aggiornata alle 09:35] - gortombina : RT @repubblica: False buste paga, da luglio stop agli stipendi in contanti [news aggiornata alle 09:35] -

(Di sabato 31 marzo 2018) ... dove le priorità in questi mesi sono state sconvolte dall'evoluzione politica. Un altro timore riguarda la capacità delle aziende in malafede di aggirare l'ostacolo. Già è prassi diffusa in alcuni ...