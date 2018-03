Facebook può uccidere | ma è il prezzo da pagare per crescere

Blastingnews

(Di sabato 31 marzo 2018) Il 16 giugno del 2016, a Chicago, Antonio Perkins 28 anni, veniva ucciso con un colpo di pistola in diretta su #. Solo due giorni dopo, un manager della societa' di Menlo Park, Andrew #Bosworth soprannominato Boz scriveva, ai sui colleghi, un post dal titolo «The Ugly» dal contenuto inquietante. Noi abbiamo il potere di connettere le persone e questo può essere una cosa positiva, se si usa il social in maniera positiva. Grazie a noi la gente può trovare anche l'amore. Oppure, possiamo salvare qualcuno che sta pensando di suicidarsi. Può anche essere che il social venga utilizzato in maniera negativa e, questo, può trasformalo in una cosa negativa. Qualcuno, ad esempio, può essere vittima di bullismo, VIDEO oppure qualcun altro potrebbe morire durante un attacco terroristico organizzato con i nostri strumenti. Poi, Bosworth, conclude che la verita', per quanto possa ...