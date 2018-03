Fabrizio Moro | al via da Roma il tour in tutta Italia

Ermal Meta e Fabrizio Moro - ecco la versione di 'Non mi avete fatto niente' che canteranno all'Eurovision Song Contest. E gli scommettitori ... : Più ottimista Betfair Sport, che la dà invece a 34. La Rai, nel frattempo, ha annunciato i nomi dei due conduttori che commenteranno la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2018: si tratta di ...

Audio e testo di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro : la nuova versione per l’Eurovision Song Contest : Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è la canzone che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2018 che si terrà a Lisbona. La coppia vincitrice del Festival di Sanremo si esibirà sul palco dell'Eurovision il prossimo 12 maggio, e canterà Non mi avete fatto niente, ma in una versione differente rispetto a quella che abbiamo sentito sul palco dell'Ariston a febbraio. La nuova versione di Non mi avete fatto ...

Fabrizio Moro in concerto a Radio Italia il 29 marzo : come seguire il live al Verti Music Place : Fabrizio Moro in concerto a Radio Italia il 29 marzo ci introduce nella Musica dei suoi ultimi anni di successi. Reduce dal successo del Festival di Sanremo, che ha vinto con Ermal Meta in Non mi avete fatto niente, l'artista romano è ora pronto per una setlist dei ricordi e destinata ai presenti e al folto pubblico in studio. Si parlerà della raccolta che ha voluto pubblicare in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di ...

Grillo e Fabrizio Moro a La Versiliana : MARINA DI PIETRASANTA , LUCCA, , 28 MAR - Giancarlo Giannini, Beppe Grillo, Fabrizio Moro, Antonello Venditti, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Vittorio Sgarbi, Paolo Ruffini, il musical Jesus Christ ...

Il meglio di Fabrizio Moro a RadioItaliaLive : ... il programma di Radio Italia dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti, in onda in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. L'appuntamento con Moro ...

Il meglio di Fabrizio Moro a RadioItaliaLive : Reduce dalla vittoria all’ultimo Festival di Sanremo – dove si è presentato in coppia con Ermal Meta, con il brano Non mi avete fatto niente – Fabrizio Moro ha incontrato il pubblico negli studi di RADIO ITALIA LIVE, il programma di Radio Italia dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti, in onda in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. L’appuntamento con Moro è ...

Video di Fabrizio Moro a RTL 102.5 tra Eurovision 2018 e concerto all’Olimpico : “Cantando per Vasco presi tante bottigliate” : La serata dedicata a Fabrizio Moro a RTL 102.5, durante il programma Suite 102.5 Live del martedì sera, ha visto protagonista la musica del cantautore romano che proprio quest'anno ha pubblicato una raccolta di successi, Parole rumori e anni, per celebrare oltre vent'anni di carriera. Il racconto della sua storia professionale è partito dall'ultimo step, ovvero dalla canzone che tra tante polemiche ha vinto il Festival di Sanremo 2018, Non mi ...

Le Iene : Pippo Baudo - Chiara Galiazzo - Fabrizio Moro - Shade - Red Ronnie giudici di X Factor 2018? (video) : Sabrina Nobile, in occasione dell'addio di Levante dalla giuria di X Factor, ha contattato alcuni nemici giurati dei talent show per testare la propria disponibilità a prendere il posto della cantautrice dietro al bancone del programma di Sky Uno.prosegui la letturaLe Iene: Pippo Baudo, Chiara Galiazzo, Fabrizio Moro, Shade, Red Ronnie giudici di X Factor 2018? (video) pubblicato su TVBlog.it 26 marzo 2018 00:11.

Fabrizio Moro ha annunciato i concerti del tour 2018 : Sarà un’estate caldissima per Fabrizio Moro. Dopo il concerto evento allo Stadio Olimpico di Roma in programma il 16 giugno, il cantante di “Non mi avete fatto niente” partirà in giro per l’Italia con il suo tour 2018. via GIPHY Qui di seguito trovi i concerti annunciati fino ad ora: segnati quello più vicino a te! 13 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia (RA)14 luglio – Piazza Loggia – Brescia16 luglio – Piazza degli Scacchi – ...

Biglietti in prevendita per il tour di Fabrizio Moro - al via dallo Stadio Olimpico di Roma : Il tour di Fabrizio Moro non si ferma alla Curva dell'Olimpico. L'artista Romano ha infatti appena annunciato che i live non si fermeranno allo Stadio ma continueranno in una lunga tournée nella quale è pronto a portare la musica raccolta nell'ultimo disco, nel quale ha inserito tutte le emozioni degli ultimi 10 anni. La tournée che ha voluto dedicare al suo ritorno ai live parte proprio dalla Curva dell'Olimpico, per la prima data dei live ...

Ufficiale la nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro per Eurovision 2018 : La nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è stata messa a punto. La coppia vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo si prepara per partire alla volta di Lisbona, dove gareggerà nella finale della manifestazione in programma per il prossimo mese di maggio. La canzone va così a rispettare le linee guida guida imposte dall'organizzazione, secondo la quale i brani devono avere la durata massima ...

Fabrizio Moro alla conquista dello Stadio Olimpico : Dopo grande il successo del “Pace Live Tour 2017” con due date sold out al PalaLottomatica, il 16 giugno Fabrizio Moro sarà in concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione Fabrizio Moro ha dichiarato: «Il 16 giugno faremo un grandissimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma… È un sogno che si realizza e che io voglio dedicare a tutti i ragazzi dietro alle transenne, quelli che in questi anni hanno fatto tanti chilometri per venirci a ...

Il backstage del video di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro : le immagini dal set con Michele Placido : Finalmente online il backstage del video di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018. Il videoclip del branovanta la regia del noto regista Michele Placido affiancato da Arnaldo Catinari, e conta ad oggi oltre 10 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il backstage del video di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, invece, è stato girato da Lucio Laugelli, e ...