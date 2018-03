Fabio Fazio non va in onda domani | quando torna Che tempo che fa

Fabrizio Frizzi - Fabio Fazio : 'Disponibile e sempre preparato. Sui Beatles era imbattibile' : Hanno esordito tutti e due nei primi anni '80 Fabrizio Frizzi e Fabio Fazio e ora il conduttore di Che tempo che fa , lo ricorda così: 'Fabrizio non aveva mai pronunciato una cattiveria contro ...

'Berlusconi - ecco quanto ce l'ha piccolo' : vergogna da Fabio Fazio - Littizzetto oscena : 'Qui Berlusconi fa vedere quanto ce l'ha piccolo'. Era di questo livello, ieri, l'intervento comico di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa . Non si capisce se dia più fastidio la sua volgarità o il ...

Morto Frizzi - Fabio Fazio su twitter : 'Solo sorrisi e gentilezza' : '#FabrizioFrizzi era una persona buona, una persona gentile. Felice del proprio lavoro e sempre rispettoso degli altri. Mai una parola contro qualcuno ma solo sorrisi e gentilezza. Per tutti' . Così ...

Che tempo che fa : anticipazioni 25 marzo - tanti ospiti da Fabio Fazio : La sciatrice Sofia Goggia , reduce dall'oro olimpico di Pyeongchang e dalla Coppa del Mondo di Super G. E ancora l'icona internazionale del cinema Alain Delon mentre per parlare della grande Mina ...

Massimo Gramellini - l'amichetto di Fabio Fazio e il suo maxi-flop in tv : Cyrano al 3 - 6 per cento : ' Cyrano si inserisce nella nuova identità narrativa di Rai3. Non c'è solo informazione, ma una 'fruizione empatica' per un pubblico attento. Sono particolarmente fiero di questo programma, raccontare ...

Che tempo che fa anticipazioni : Roberto Saviano torna da Fabio Fazio : Roberto Saviano ospite di Fabio Fazio domenica a Che tempo che fa Il conduttore Fabio Fazio tornerà questa domenica 25 marzo con un altro appuntamento con Che tempo che fa. Durante la serata, avrà particolare importanza l’intervento dello scrittore napoletano Roberto Saviano sulla difficile situazione che sta attraversando la Siria da anni, già ospite della trasmissione lo scorso 22 febbraio insieme a Valeria Imbrogno, compagna di dj ...

Fabio Fazio - l’Anac avverte la Corte dei Conti sul contratto del conduttore : «Perplessità su costi/ricavi preventivati» : Fabio Fazio Il contratto di Fabio Fazio finisce al vaglio della Corte dei Conti. L’Autorità Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone ha girato il dossier sul conduttore Rai ai giudici contabili per valutare quanto emerso in una precedente istruttoria. Nulla di allarmante, però, secondo lo stesso Fazio, il quale tiene a precisare che le contestazioni non riguardano il suo stipendio. Le ‘palanche’, insomma, sono salve. Secondo ...

Fabio Fazio : “Cantone boccia il mio stipendio? E’ un titolo improprio” : Fabio Fazio: “La delibera di Anac non riguarda il mio stipendio, ma il contratto” Fabio Fazio replica alla polemica sul suo stipendio, rispondendo a La Repubblica con una lettera aperta, in cui il presentatore RAI precisa che i guadagni percepiti per Che tempo che fa non c’entrerebbero nulla con le presunte contestazioni mosse dall’Anac di […] L'articolo Fabio Fazio: “Cantone boccia il mio stipendio? E’ ...

Fabio Fazio e Che tempo che fa - è finita? Perché la Rai potrebbe non rinnovare il programma per la prossima stagione : Il contratto di Fabio Fazio in Rai è finito dritto dritto alla Corte dei Conti in seguito alla segnalazione di Raffaele Cantone dell'Anticorruzione. Nel mirino il maxi-compenso che fu giustificato ...