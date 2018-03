F1 | Valtteri Bottas | “La Mercedes non è così superiore Siamo vicini e sarà una gran

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Solo Valtteri Bottas fa eccezione : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. Anche per questo ...

F1 - GP Australia 2018 : Valtteri Bottas sostituisce il cambio. Scatterà in 15^ posizione : Valtteri Bottas ha dovuto sostituire il cambio sulla sua W09 dopo lo schianto in cui è incappato durante le qualifiche del GP di Australia, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes, andato a muro in avvio di Q3, dovrà così scattare in 15esima posizione subendo una retrocessione di cinque posizioni in griglia come previsto dal regolamento. Si preannuncia dunque una gara estremamente complicata per la seconda guida ...

VIDEO Valtteri Bottas - l’incidente nelle qualifiche del GP d’Australia. Che schianto della Mercedes contro il muro! : Valtteri Bottas si è schiantato contro il muro durante le qualifiche del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il secondo pilota della Mercedes è andato sul cordolo umido e la sua vettura si è girata, rendendosi incontrollabile. Un errore grave per il finlandese nei primi minuti del Q3 che lo costringerà a scattare in decima posizione. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi ...