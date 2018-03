F1 - Valentino Rossi e il paragone con Hamilton | ' Siamo diversi | non ci piacciono le

MotoGP - Valentino Rossi vs Johann Zarco : 'Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me' : Sul tema, l'affermazione sincera del 9 volte campione del mondo è stata la seguente: ' E' stata una scelta, ma non posso essere obiettivo perché, visto che lui voleva la mia moto. Sono molto contento ...

MotoGP - Valentino Rossi vs Johann Zarco : “Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me” : Non è mai scoccata la “scintilla” tra Valentino Rossi e Johann Zarco. Sarà per il modo di guidare del francese (molto aggressivo) o per la sua oggettiva velocità su una Yamaha non ufficiale, il 46 non ha mai visto di buon occhio il transalpino, due volte campione del mondo della Moto2. Un potenziale rivale per il campione di Tavullia? Sicuramente sì. Parlare di centauro con potenzialità, tra l’altro, è andare a delegittimare ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Valentino Rossi dice che sono favorito per il Mondiale? Wow - siamo in 6 a lottare” : Andrea Dovizioso ha risposto alle dichiarazioni che Valentino Rossi aveva rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Il Dottore aveva infatti affermato che il forlivese è il grande favorito per il Mondiale e il ducatista non si è tirato indietro durante la trasmissione “Amici sportivi e non sportivi” di Radio 105: “Bello sentire dire quella cosa da Valentino, è tanta roba e sono solo che contento. Diciamo che è vero che sono tra i ...

Valentino Rossi guida la nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

'Fast and... Ferrari' - Valentino Rossi a tutta birra : Un test driver d'eccezione per la nuova Ferrari 488 Pista : Valentino Rossi . Il campione della MotoGp, reduce dal terzo posto al debutto stagionale in Qatar, è stato in visita a Maranello e non ha ...

MotoGP - Valentino Rossi : 'Non siamo ancora a livello di Ducati e Honda. Dovizioso? Siamo molto simili' : Il 9 volte iridato ha poi parlato di un altro grande dello sport italiano, Gigi Buffon 'Deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. Secondo me dà ...

Buffon come Valentino Rossi - il consiglio del Dottore al portiere della Juve : Buffon come Valentino Rossi, Valentino Rossi come Buffon. Stiamo parlando di due leggende per i rispettivi sport, calcio e MotoGp, adesso il Dottore dà alcuni consigli all’attuale portiere della Juventus, intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C’è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà ...

Valentino Rossi - A Fiorano al volante della Ferrari 488 Pista : Lei è la nuova Ferrari 488 Pista, la più estrema delle stradali di Maranello. Lui è Valentino Rossi, pilota Yamaha di MotoGP, nove volte campione del mondo di motociclismo. Vederli assieme a Fiorano riporta alla mente i tempi in cui il pilota di Tavullia, da sempre appassionato anche di quattro ruote, sembrava vicino al grande salto nella Formula 1, proprio con la scuderia del Cavallino.Tester d'eccezione. Questa volta si tratta semplicemente di ...

MotoGP - Valentino Rossi : 'Mi carica essere ancora al top. Dovizioso è un super vincente' : Hamilton e la Ferrari Alla domanda se il campione del mondo in carica della F1, sia il "Rossi" delle quattro ruote, Valentino non ha dubbi: "Può essere. Come persona lo vedo diverso, gli piacciono ...

Valentino Rossi : "Sono ancora al top. Dai Buffon - ora imitami!" : un uomo innamorato, Valentino Rossi. Della moto, delle corse, di una vita da globetrotter della velocità. E si racconta a cuore aperto nella bella intervista rilasciata a Paolo Ianieri. Valentino, è ...

Valentino Rossi a Buffon : 'Non ascoltare gli invidiosi - continua come me!' : Valentino Rossi dice la sua sul futuro di Gigi Buffon. Il motociclista di Tavullia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C'è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà più gusto ed è più facile ...

Dalla passione per la scrittura a quella per le moto - Valentino Rossi tra miti e... preoccupazioni : 'ecco dove ha sbagliato la Yamaha - Dovi? ... : Tanti, nel mondo dello sport, i campioni non più giovanissimi, che riescono ancora ad ottenere grandi risultati, come Roger Federer, 36enne, che è riuscito a tornare al top del ranking mondiale, un ...

MotoGP - Valentino Rossi può davvero vincere il Mondiale? I 5 motivi per crederci : Valentino Rossi ha iniziato con un promettente terzo posto il Mondiale 2018 della MotoGP. Non ha battagliato sino in fondo con Andrea Dovizioso e Marc Marquez, tuttavia ha riportato sul podio la Yamaha dopo un inverno a dir poco travagliato. Se la casa di Iwata sta lentamente rivedendo la luce, il merito va attribuito per gran parte alle doti da collaudatore del Dottore. Nel 2017 la scuderia giapponese fece i conti con un problema atavico: il ...

Valentino Rossi prova una Ferrari - ma la realtà non è come sembra : Quando il marketing genera panico: Valentino Rossi si fa volutamente sorprendere a Maranello e ci mette pure il carico. La Ferrari, infatti, diffonde un video ben fatto con tanto di sorriso furbo e la ...