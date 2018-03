F1 | Toto Wolff | “Lewis Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes” Il matrimonio

oasport

: #F1 Lewis Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes. Toto Wolff spegne le voci di mercato, il matrimonio vincente… - OA_Sport : #F1 Lewis Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes. Toto Wolff spegne le voci di mercato, il matrimonio vincente… - ansiogenaaf : RT @_zhoumi: Comunque @MercedesAMGF1 se fai un cappellino di toto wolff lo compro - _zhoumi : Comunque @MercedesAMGF1 se fai un cappellino di toto wolff lo compro -

(Di sabato 31 marzo 2018) Lewissarebbe moltoa rinnovare il proprio contratto con la Mercedes. Il Campione del Mondo è in scadenza con le Frecce d’Argento ed è in trattativa con la scuderia. A spegnere qualsiasi voce di mercato è stato, direttore esecutivo, in un’intervista rilasciata ad Autosport: “Ne abbiamo discusso durante l’inverno, poi ne abbiamo riparlato a gennaio e questi discorsi stanno andando nel modo giusto. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e non c’è motivo di pensare che non arriverà presto il. Lewis ha una buona mentalità, l’ho visto tornare forte dall’inverno“.guida la Mercedes dal 2013 e ha già vinto tre titoli mondiali che si aggiungono a quello conquistato con la McLaren in precedenza. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...