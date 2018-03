F1 Mercedes | Wolff sul rinnovo di Hamilton | «Siamo ai dettagli»

F1 Mercedes - Wolff : «Il contratto di Hamilton? Siamo ai dettagli» : IN SCADENZA - Vale la pena ricordare che il contratto dell'attuale campione del mondo di Formula 1 è in scadenza alla fine di questa stagione con Mercedes. Detto questo non sembra ci possano essere i ...

F1 Mercedes - Wolff : «I nostri clienti non hanno protestato con la Fia» : TORINO - A gennaio la Fia ha inviato una direttiva a tutte le scuderie della Formula 1 nel quale viene sottolineato l'obbligo dei costruttori di power unit di fornire ai team clienti un hardware ed un ...

Formula 1 - Mercedes - Wolff vede rosso : 'Ferrari favorita del Mondiale' : Parata di stelle a Montecarlo per i Laureus Awards 2018: tra i premiati c'era anche la Mercedes, come team del 2017, a ritirare il trofeo è stato il Team Principal Toto Wolff. La testa va già al ...

Mercedes - Wolff scherza : "L'halo? Non mi piace - lo tolgo con una motosega" : La Mercedes , campione del mondo nella classifica costruttori e piloti lo scorso anno, ha tolto i veli e presentato via web la nuova monoposto per questo 2018. La nuova W09, ad un primo impatto, ricorda quella della passata ...

Nuova Mercedes/ Formula 1 - presentazione streaming video e diretta tv. Parla Toto Wolff! : diretta presentazione Nuova Mercedes 2018 Formula 1 info streaming video e tv: scopriamo la Nuova monoposto di Hamilton e Bottas (oggi 22 febbraio 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:52:00 GMT)

F1 Mercedes - Toto Wolff : «Vogliamo mantenere il carattere della nostra diva» : ROMA - Dalla W08 alla nuova W09: l'obiettivo della Mercedes è partire dalla 'diva', così venne definita da Toto Wolff, senza però farle perdere il carattere nel tentativo di migliorarla. Mercedes ...

F1 Mercedes - Toto Wolff : «La nuova auto non deve perdere il carattere» : TORINO - Dalla W08 alla nuova W09: l'obiettivo della Mercedes è partire dalla 'diva', così venne definita da Toto Wolff, senza però farle perdere il carattere nel tentativo di migliorarla. Mercedes ...

F1 Mercedes - la ricetta di Wolff per continuare a vincere : TORINO - 'Se mi aspetto il quinto titolo consecutivo? Partiamo tutti da zero punti. La cosa più importante è rimanere umili ma motivati ed energici per provare a vincere di nuovo'. Il direttore della ...

Formula 1 - Wolff non ha dubbi : 'Hamilton punto fermo Mercedes - rinnoverà' : Si riparte da lui, dal campione del mondo Lewis Hamilton : "Rappresenta un punto fermo, ormai, è una colonna portante del nostro team. Non ci sono dubbi sul suo rinnovo", garantisce Wolff, "Andremo ...