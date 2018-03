F1 | la Red Bull chiede l’abolizione della ‘party mode’ di Mercedes La FIA non interviene

F1 : la Red Bull chiede l’abolizione del ‘party mode’ di Mercedes. La FIA non interviene : “Party mode si o party mode o no?“ Il tema è caldo ed il quesito vorrebbe presto risposta. Tiene sempre banco il famoso “bottone magico” della Mercedes di cui si parla da diverso tempo e che, a cadenza regolare, vien fuori, sottolineando l’incremento di potenza del propulsore teutonico di cui dispongono Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sulla W09. Una mappatura speciale della power unit, secondo gli esperti, che ...

F1 McLaren - Boullier : «Pensavamo di poter lottare con la Red Bull» : TORINO - L'inizio 2018 per la McLaren è sicuramente da considerare positivo, alla luce del quinto posto di Fernando Alonso, rispetto alle ultime stagioni da dimenticare. Le aspettative del team di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Solo Valtteri Bottas fa eccezione : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. Anche per questo ...

F1 Red Bull - la proposta di Horner sul "parco chiuso" : ROMA - Dall'avvento dell''era ibrida' in Formula 1, la Mercedes ha goduto di un netto vantaggio durante le qualifiche, grazie al settaggio speciale del motore tedesco. La modalità con cui è stata ...

F1 - Mondiale 2018 : Red Bull deludente a Melbourne. Avvio migliore rispetto a un anno fa ma Ferrari e Mercedes sono ancora davanti : Era data da tutti come la sorpresa principale in vista del primo appuntamento della stagione, con quel famoso pacchetto aerodinamico che doveva fornire alla RB14 un guadagno di due, tre decimi, e invece la Red Bull è finita dritta tra le delusioni del GP d’Australia. Certo, analizzando il risultato l’Avvio è nettamente migliore rispetto al 2017, quando solo Max Verstappen riuscì a concludere la gara dopo essersi beccato oltre un ...

F1 - GP Australia 2018 – Fernando Alonso : “Dobbiamo avvicinarci il prima possibile alla Red Bull. Quest’anno ci divertiremo!” : Fernando Alonso può ritenersi soddisfatto del suo GP d’Australia. Lo spagnolo ha infatti chiuso la prima gara al quinto posto, il risultato che aveva auspicato alla vigilia come il più ottimistico. “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate“, ha dichiarato il pilota della McLaren al termine della gara. “Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è ...

F1 - GP Australia 2018 : l’insidia Red Bull per Mercedes e Ferrari. La strategia potrebbe favorire Max Verstappen : Manca sempre meno alla partenza del primo GP del Mondiale 2018 di F1. All’Albert Park di Melbourne l’attesa per il via, programmato domani alle ore 7.10 (italiane), è crescente. Trattandosi del primo round, incertezza e curiosità accompagnano questa vigilia ricca di emozioni per gli addetti ai lavori, i piloti ed i team. Le qualifiche odierne sono state un assaggio mica da ridere: il record della pista di Lewis Hamilton (Mercedes) e ...

Formula 1 - Red Bull - Marko rivela : 'Mercedes? In qualifica hanno un vantaggio di motore vicino ai quattro decimi' : Sul passo gara, però, la situazione è leggermente differente e l'austriaco p unta sulla bontà del telaio della RB14 per giocare un bruttissimo scherzo ai campioni del mondo in carica. Ecco le parole ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton vola in Q1 davanti alle due Ferrari di Raikkonen e Vettel. Le Red Bull inseguono : OASport vi offrirà, dunque, la DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

F1 - GP Australia 2018 - libere 1 e 2 : Hamilton riprende da dove aveva lasciato - RedBull e Ferrari vicine : F1, GP Australia 2018, libere 1 e 2: Non sorprendono i risultati delle prime due sessioni di prove libere a Melbourne. Hamilton chiude davanti sia le FP1 che le FP2 ribadendo quanto già ci si attendeva alla vigilia, ovvero che Mercedes è e resta la favorita. Dietro il campione del mondo la lotta è però quanto mai aperta. Non va inoltre dimenticato che un anno fa la Rossa di Vettel, che poi vinse la gara, si trovava ad oltre mezzo secondo ...

F1 : Red Bull contro Ferrari sul tecnico : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Torna calda la polemica tra Ferrari e Red Bull sulla questione dell'ingaggio, annunciato 10 giorni fa da Maranello, che sarà operativo da settembre, dell'ormai ex responsabile ...