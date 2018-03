F1 | Bernie Ecclestone | “C’è troppa sicurezza | hanno tolto il divertimento! Che noia con

oasport

(Di sabato 31 marzo 2018)è sempre dentro alla Formula Uno anche dopo aver ceduto la proprietà a Liberty Media. L’87enne anche oggi, in alcune dichiarazioni rilasciate a Marca, è stato molto critico nei confronti degli americani: “Il loro continuo impegno maniacale per lae l’introduzione di haloulteriormente ridotto l’emozione in questo sport. Le auto ora sono troppo sicure: non fraintendetemi, laè fondamentale, ma questo halo è inguardabile. Questo dispositivo rende la F1 meno pericolosa ma anche meno affascinante e attraente per tante persone. Ad esempio chi va al circo e si entusiasma nel vedere acrobati camminare su una corda a metri e metri di altezza, non bada alla“. Il vecchio patron afferma di avere parlato anche con Lewis Hamilton e Sebastian Vettel in merito a questo argomento: “Non penso che il concetto di ...