Eutanasia | Associazione Coscioni | governo non si costituisca contro Cappato

meteoweb.eu

: Ah e infine la fantastica associazione ATEO = CONTRO EUTANASIA perché certo denigriamo pure gli atei dai. - francesco_ucci : Ah e infine la fantastica associazione ATEO = CONTRO EUTANASIA perché certo denigriamo pure gli atei dai. -

(Di sabato 31 marzo 2018) Roma, 31 mar. (AdnKronos) – Ilha tempo fino al 3 aprile per decidere di costituire l’avvocatura dello Stato nel procedimento sollevato dalla Corte d’Assise di Milano per il processo a carico di Marco. l’Lucaper la libertà di ricerca scientifica -ricorda una nota- ha lanciato poco più di 10 giorni fa un appello di giuristi già sottoscritto da 15.000 italiani per chiedere aldi non intervenire a difesa del reato e dunque di non dare mandato all’avvocatura di Stato di costituirsi in tale procedimento. Tra i firmatari anche lo scrittore Roberto Saviano; la giornalista Selvaggia Lucarelli; il preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano, Nerina Boschiero; il docente di diritto costituzionale dell’Università di Ferrara Paolo Veronesi; il professore emerito di diritto penale ...