Espulsi da Mosca anche diplomatici europei e italiani

Mosca : "L'intelligence Usa cerca di reclutare i diplomatici Espulsi" : La Russia accusa l'intelligence Usa di cercare di entrare in contatto con i diplomatici russi espulsi da Washington per reclutarli. "Osserviamo un drammatico aumento nelle azioni provocatorie degli Stati Uniti - dice il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov -. Dopo l'espulsione immotivata di 60 diplomatici russi, i servizi Usa stanno facendo di tutto per agganciarli".

Mosca espelle due diplomatici italiani. Reazione simmetrica Espulsione altrettanti russi da 27 Paesi : Saranno più di 150 i diplomatici occidentali che Mosca espellerà in modo "speculare" alle espulsioni decise in relazione alll'avvelenamento della ex spia russa e della figlia a Salisbury, nel Regno Unito. Washington: passo ingiustificato, ci riserviamo il diritto di rispondere. Il Ministero degli esteri russo intanto convoca ambasciatori Londra, Parigi, Berlino e Italia

Mosca risponde alle Espulsioni : convocato ambasciatore italiano : Quella del Cremlino è stata solo una risposta all'attacco congiunto di Stati Uniti e Europa. Come in una partita di scacchi. "Non abbiamo avviato alcuna guerra diplomatica", mettono in chiaro i russi all'indomani dell'espulsione di centocinquanta diplomatici occidentali (sessanta dei quali americani). Quella di Mosca, infatti, altro non è che la risposta alla decisione di Washington e di altri Paesi di allontanare i diplomatici russi per il caso ...

Caso Skripal - Usa a Mosca : nessuna giustificazione per Espulsioni : Per l'amministrazione Trump non c'è alcuna giustificazione per la decisione della Russia di espellere diplomatici americani ed europei. La Casa Bianca ha inoltre invitato Mosca a "non fare la vittima". L'allontanamento dei diplomatici è la risposta della Russia alla analoga misura decisa da Stati Uniti e Paesi europei in relazione al Caso Skripal.

Spia russa - Berlino : "Mosca può sostituire i diplomatici Espulsi" : Mosca potrà sostituire i quattro diplomatici che Berlino ha annunciato di espellere, per solidarietà con Londra, dopo l'omicidio dell'agente in Gran Bretagna. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri di Berlino alla domanda se la Russia abbia diritto a rimpiazzare i diplomatici mandati via. I russi che lasceranno la Germania, ha aggiunto, sono stati "individuati per nome" e che "ne è stata fatta comunicazione a Mosca".

Ex spia russa avvelenata - May : Espulsioni risposta forte contro Mosca : Il premier Theresa May parlando alla Camera dei Comuni ha affermato con forza il successo delle espulsioni ai danni dei diplomatici russi decise da "18 Paesi, fra cui 15 dell'Ue", in seguito al caso ...