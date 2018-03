Esplosione nel Milanese | crolla una casa Tutte salve le persone estratte dalle macerie

Esplosione fa crollare una palazzina nel Milanese : 2 persone sotto le macerie e 4 feriti : Una palazzina di due piani è crollata questa mattina a Rescaldina, al confine tra le province di Milano e Varese. Si temono vittime. Secondo i soccorritori ci sarebbe almeno una persona dispersa, un’altra individuata sotto le macerie e i vigili del fuoco sono a lavoro per estrarla. Altre 4 persone sono già state portate in ospedale e le loro condiz...

Esplosione nel porto di Livorno : onda d’urto contenuta dai muri di cemento armato : Nell’Esplosione al porto industriale di Livorno, che ieri è costata la vita a due operai della Labromare, Lorenzo Mazzoni, 25 anni, e Nunzio Viola, 52 anni, i muri in cemento armato del silo hanno contenuto l’onda d’urto evitando conseguenze ancora più gravi. Lo spiegano dalla Procura di Livorno che ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di omicidio plurimo colposo. Al momento della ...

Catania - l’ultimo addio al pompiere eroe morto nell’Esplosione : “Grazie per il coraggio” : Grande commozione ai funerali di Dario Ambiamonte, svoltisi nella Basilica di Catania, e del collega Giorgio Grammatico, svoltisi a Trapani. Entrambi sono morti nell'esplosione dello scorso 20 marzo. "La loro vita è un appello alla responsabilità e alla missione".Continua a leggere

C’è stata un’Esplosione nel porto di Livorno : È successa durante la pulizia di un sito vuoto, e due operai di 52 e 25 anni sono morti The post C’è stata un’esplosione nel porto di Livorno appeared first on Il Post.

Esplosione nel porto industriale : due morti. Giovedì fiaccolata e 8 ore di sciopero : Esplosione di un serbatoio all'interno del deposito costiero Neri, in via da Vinci, nella zona industriale del porto , clicca sul link in fondo all'articolo per guardare le immagini all'interno della ...

Esplosione nel porto di Livorno : la Procura indaga per disastro colposo : La Procura di Livorno, guidata dal Procuratore capo Ettore Squillace Greco, ha aperto un fascicolo relativo all’Esplosione avvenuta oggi al porto industriale della città, in un serbatoio all’interno del deposito costiero Neri (accosto 28 serbatoio 62), che ha causato la morte di due operai della Labromare, Nunzio Viola, di 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25 anni. L’indagine aperta dal sostituto Procuratore Sabrina Carmazzi, pm di ...

Morti due operai dopo l'Esplosione di un serbatoio nel porto di Livorno : Tragedia al porto industriale di Livorno dove due operai sono Morti in un'esplosione che si è verificata poco prima delle 14 in un serbatoio all'interno del deposito costiero Neri. Si tratta di due ...

Esplosione nel porto di Livorno : le vittime avevano 25 e 52 anni : Sono Nunzio Viola, 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25 anni le due vittime di Livorno. I due operai, dipendenti della Labromare, ditta specializzata nelle bonifiche, sono morti oggi nell’Esplosione di un serbatoio nel porto industriale. Mazzoni lavorava da poco tempo per la Labromare. Sul posto sono arrivati i familiari dei due operai. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. Non si è sviluppato nessun ...

I vigili del fuoco ricordano i colleghi scomparsi nell'Esplosione di Catania | VIDEO : I vigili del fuoco di tutta Italia hanno realizzato un VIDEO per ricordare i colleghi Giorgio e Dario, deceduti in servizio lo scorso 20...

Morti 2 operai nell'Esplosione al porto di Livorno : Firenze, 28 mar. , askanews, nell'esplosione avvenuta oggi al porto di Livorno, hanno perso la vita due operai della Labromare. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 14 nel porto industriale in via ...

Livorno. Esplosione nel deposito Costiero Neri morti due operai : E’ di due operai morti il bilancio di un’Esplosione avvenuta alle 14 di mercoledì in un serbatoio nel porto industriale

C’è stata un’Esplosione nel porto industriale di Livorno - potrebbero esserci feriti : C’è stata un’esplosione in un serbatoio nel porto industriale di Livorno, in Toscana. Le informazioni su quello che è successo sono ancora confuse, anche se diversi giornali, tra cui Repubblica e il Corriere, parlano di alcuni feriti. Sul posto sono The post C’è stata un’esplosione nel porto industriale di Livorno, potrebbero esserci feriti appeared first on Il Post.

Catania : oggi i funerali dei vigili del fuoco morti nell’Esplosione : Si terranno oggi a Catania e a Trapani i funerali di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco morti in servizio a seguito dell’esplosione verificatasi a Catania la sera del 20 marzo. La messa funebre per Dario si terra alle 11.30 presso la Cattedrale di Catania, alla presenza del ministro dell’Interno Marco Minniti, del capo dipartimento dei vigili del fuoco Bruno Frattasi, del capo del corpo nazionale Gioacchino ...

Almeno 4 persone sono morte nell’Esplosione di un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 4 persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, nell’esplosione di un’autobomba vicino alla sede del Parlamento. Associated Press ha scritto che l’esplosione è avvenuta a circa 200 metri dal cancello principale del palazzo presidenziale. L’autobomba è esplosa The post Almeno 4 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.