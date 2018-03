' Espellere i diplomatici francesi' Salvini alza il tiro dopo il blitz di Bardonecchia

Salvini dice che bisogna Espellere i diplomatici francesi : Roma, 31 mar. , askanews, 'Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non ...

Bardonecchia - Salvini : Espellere diplomatici francesi : Roma, 31 mar. , askanews, 'Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non ...

Bardonecchia - Salvini : 'Espellere diplomatici francesi' : 'Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e ...

Blitz a Bardonecchia - Salvini : 'Espellere i diplomatici francesi' : "Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi". Reagisce così il segretario della Lega Matteo Salvini all'irruzione degli agenti francesi in un centro ...

Salvini - Espellere diplomatici francesi : ANSA, - ROMA, 31 MAR - "Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo ...

Blitz a Bardonecchia - Salvini : "Espellere i diplomatici francesi" : "Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi". Reagisce così il segretario della Lega Matteo Salvini all'irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia e avverte: "Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa: da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo noi".

Trump pronto a Espellere i diplomatici russi in risposta all’avvelenamento dell’ex spia Skripal : Trump è pronto ad espellere decine di diplomatici russi dagli Usa in risposta all’ avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia a Salisbury. Lo scrive Bloomberg citando due fonti a conoscenza del dossier, secondo cui la decisione potrebbe non essere definitiva....

Caso Skripal. Trump pensa di Espellere diplomatici russi : L'annuncio potrebbe arrivare lunedì prossimo. Secondo Bloomberg sta aspettando le mosse dei Paesi alleati europei

Usa pronti Espellere diplomatici Mosca : 18.40 Se l'Europa farà lo stesso anche Trump lunedì annuncerà la volontà di espellere decine di diplomatici russi dagli Usa. La misura viene presa in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia, a Salisbury, in Inghilterra. Lo scrive Bloomberg citando due fonti a conoscenza del dossier,secondo cui la decisione potrebbe non essere definitiva. Il presidente americano, d'accordo con i suoi consiglieri, vuole ...

"Trump vuole Espellere i diplomatici russi dall'America" : Potrebbe arrivare dall'America la prossima contromossa in risposta all'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia del Kgb russo, e della figlia Yulia. Dopo i fatti di Salisbury, per cui la Gran ...

Media : Polonia vuole Espellere diplomatici russi in solidarietà con Londra - : Secondo la pubblicazione, Varsavia sta anche valutando l'imposizione di sanzioni contro Mosca, che saranno dirette a società e funzionari russi. Si noti che le discussioni su questo tema sono iniziate ...

Spia russa : Mosca - Espelleremo diplomatici britannici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Caso Skripal - la Russia risponde a May : “Espelleremo i diplomatici britannici in Russia” : Misure contro il Regno Unito, inclusa l’espulsione dei diplomatici britannici, arriveranno «molto presto, lo prometto». È quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ria. Il Cremlino ha denunciato la posizione «assolutamente irresponsabile» di Londra dopo l’annuncio da parte di Gran Bret...

Spia russa - Mosca risponde alla May : «Espelleremo diplomatici britannici» : Sul caso di Serghei Skripal, avvelenato insieme con la figlia, gli Stati Uniti sono «solidali» con Londra, ne «condividono» il giudizio sulla responsabilità di Mosca