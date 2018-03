' Espellere i diplomatici francesi' Salvini alza il tiro dopo il blitz di Bardonecchia

Bardonecchia - Salvini : 'Espellere diplomatici francesi' : 'Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e ...

Bardonecchia - Salvini : "Russi? Espellere i diplomatici francesi" : Un'irruzione armata, da parte di cinque agenti delle dogane francesi. Così sono entrati in un sala vicino alla stazione di confine di Bardonecchia, per costringere un migrante nigeriano a un test delle urine, sospettando che si trattasse di uno spacciatore.Uno sconfinamento denunciato dall'ong Rainbow4Africa, che parla di un'azione contro "un luogo neutro" come è il presidio sanitario, dove possono entrare soltanto operatori e mediatori ...

Blitz a Bardonecchia - Salvini : "Espellere i diplomatici francesi" : "Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi". Reagisce così il segretario della Lega Matteo Salvini all'irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia e avverte: "Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa: da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo noi".

Trump pronto a Espellere i diplomatici russi in risposta all’avvelenamento dell’ex spia Skripal : Trump è pronto ad espellere decine di diplomatici russi dagli Usa in risposta all’ avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia a Salisbury. Lo scrive Bloomberg citando due fonti a conoscenza del dossier, secondo cui la decisione potrebbe non essere definitiva....

Caso Skripal. Trump pensa di Espellere diplomatici russi : L'annuncio potrebbe arrivare lunedì prossimo. Secondo Bloomberg sta aspettando le mosse dei Paesi alleati europei

Usa pronti Espellere diplomatici Mosca : 18.40 Se l'Europa farà lo stesso anche Trump lunedì annuncerà la volontà di espellere decine di diplomatici russi dagli Usa. La misura viene presa in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia, a Salisbury, in Inghilterra. Lo scrive Bloomberg citando due fonti a conoscenza del dossier,secondo cui la decisione potrebbe non essere definitiva. Il presidente americano, d'accordo con i suoi consiglieri, vuole ...

"Trump vuole Espellere i diplomatici russi dall'America" : Potrebbe arrivare dall'America la prossima contromossa in risposta all'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia del Kgb russo, e della figlia Yulia. Dopo i fatti di Salisbury, per cui la Gran ...

Media : Polonia vuole Espellere diplomatici russi in solidarietà con Londra - : Secondo la pubblicazione, Varsavia sta anche valutando l'imposizione di sanzioni contro Mosca, che saranno dirette a società e funzionari russi. Si noti che le discussioni su questo tema sono iniziate ...