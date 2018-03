Erdogan recita il Corano a Santa Sofia a Istanbul

ilgiornale

(Di sabato 31 marzo 2018) È stata una basilica cristiana e la moschea imperiale di, per poi essere trasformata in un museo. Macontinua a far discutere e a infervorare gli animi, soprattutto di quanti vorrebbero che venisse restituita al culto islamico. Per questo non poteva passare inosservata lazione al suo interno del primo versetto delda parte del presidente turco Recep Tayyip.Nell'aprire la biennale di Arte classica nella metropoli sul Bosforo,ha recito l'apertura del testo sacro ai musulmani, dedicandolo alle "anime che ci hanno lasciato quest'opera in eredità, specialmente ai conquistatori di".diventò un museo nel 1935, ma spesso negli anni si sono ripetuti gli appelli dei fedeli perché ritorni a essere una moschea e d'altro canto le proteste di chi, come i vicini di casa greci, vogliono che resti nello stato attuale, accessibile a ...