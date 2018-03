Egitto | Salah prende un milioni di voti alle elezioni presidenziali

gazzetta

Mohammed Salah ha ricevuto 1 milione di voti alle ultime presidenziali in Egitto. E non era nemmeno candidato

(Di sabato 31 marzo 2018) And the winner is: Mohamed. Non stiamo parlando del premio come miglior giocatore africano dell'anno o della corsa alla Scarpa d'oro 2018. Il fuoriclasse del Liverpool può essere considerato il ...