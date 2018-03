Egitto | Salah prende un milione di voti alle presidenziali

ilgiornale

(Di sabato 31 marzo 2018) Undiper il calciatore del Liverpool Mohamed. Per il pallone d'oro? No. Per la scarpa d'oro allora. Nemmeno. Bensì per le elezioniin. Di certo non sarà presidente, ma sicuramente è il vincitore morale.Eroe nazionaleMoussa Mustafa Moussa o Abdul Fattah al Sisi? Di frontedue caselle dei candidati è apparsa un terzo riquadro disegnato da undi egiziani il presidente sarebbe dovuto essere l'attaccante. Una votazione che dimostra come l'ex gioccatore della Roma sia diventato un vero e proprio eroe nazionale, soprattutto dopo esserearrivato vicinissimo a conquistare con la nazionale la Coppa d'Africa 2017, sfumata in finale contro il Camerun. Ma non c'è solo questo:si è fatto condottiero dell'conquistando una storica qualificazione al Mondiale di Russia dopo 28 anni dall'ultima apparizione, datata 1990, in Italia.Non ...