Ecco perché Di Maio sbaglia Metta da parte la sua ambizione ' La Lega valuta

"Ecco perché ho la terza media" - il post del tesoriere M5S : "Vi voglio raccontare una breve storia". Comincia così il post di Sergio Battelli, classe 1982, che ha lavorato dieci anni come commesso in un negozio di animali e cinque in Parlamento come portavoce ...

Parla Maurizio Costanzo : “Ecco perché mia moglie Maria batte sempre la Carlucci” : perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci: il commento di Maurizio Costanzo Tutti vogliamo sapere perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci nella sfida TV tra C’è posta per te e Ballando con le stelle. E indovinate un po? A saziare la nostra curiosità è proprio lui: Maurizio Costanzo. Recentemente l’amato conduttore coi […] L'articolo Parla Maurizio Costanzo: “Ecco perché mia moglie Maria batte sempre ...

“Gli attacchi di Tina? Ecco perché non reagisco mai”. Gemma si svela. Addirittura torte in faccia e gavettoni a Uomini e Donne - ma lei - la dama - resta sempre impassibile. C’è un motivo - però : Più che il Trono Over sembra che ultimamente a Uomini e Donne vada in scena il Tina e Gemma show. Opinionista storica (di recente pure tronista) la prima, dama per eccellenza la seconda, non c’è puntata in cui non si assista a litigi furiosi e prese in giro. Con gavettoni e torte in faccia inclusi. La scena della torta è stata imbarazzante sul serio. Risate, ma nemmeno troppe. Il pubblico, ormai, sembra stanco di queste continue ...

Pensioni - la bomba sui conti dell'Inps : 'Ecco perché sono sull'orlo del baratro' : Certo, c'è il 70% dei trattamenti che è scivolato sotto la soglia dei 1.000 euro. Ci sono 11,1 milioni di Pensioni, il 62,2% del totale, inferiori a 750 euro. E l'età media di uscita si è attestata, ...

Ecco perché le dita scrocchiano : Tre equazioni confermano che il suono prodotto quando ci scrocchiamo le dita è causato dal collasso di bolle gassose all'interno dell'articolazione

'Younes non vuole giocare a Napoli. Ecco perché' : TORINO - ' Ho provato a parlare per più di 2 mesi con Younes che però non mi ha mai voluto raccontare nulla, ho provato anche con Innocentin, ma la risposta è stata la medesima. Quindi, ho percorso ...

Bufera su Michelle Hunziker : Ecco perché non dedica un post a Fabrizio Frizzi : “Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social e non è nemmeno detto che una persona non soffra perché non lo annuncia in un post”. Michelle Hunziker su Instagram si concede un lungo sfogo dopo essere stata oggetto di critiche per il suo silenzio social in occasione della morte di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo all’età di 60 anni. LEGGI: Morte Fabrizio Frizzi, ...

Ecco perché le dita scrocchiano : Alcuni ci riescono, altri no. Per alcuni è un gesto naturale, quasi necessario, per altri una delle cose più fastidiose del mondo. Insomma, scrocchiarsi le dita non mette d’accordo nessuno. Nemmeno gli scienziati, che fino a oggi non erano riusciti a spiegare in modo convincente quale fosse l’esatta causa, il meccanismo che genera lo scoppiettio nell’articolazione. Dove non sono riuscite le prove sperimentali, però, arriva la matematica e ora un ...

Napoli-Younes - il retroscena dall’Olanda : “Ecco perchè ha rifiutato il trasferimento” : Napoli-Younes, il retroscena. L’arrivo a Napoli, poi la fuga. Giallo sul mancato trasferimento di Younes al club azzurro, adesso dall’Olanda arrivano clamorose indiscrezioni. Secondo quanto riporta il De Telegraaf non sarebbero i motivi di famiglia la principale causa del cambio di decisione da parte del calciatore ma sarebbe rimasto “scioccato” dalla città e da un faccia a faccia con i camorristi. Poi il primo incontro ...

Frizzi - lo sfogo di Michelle Hunziker : "Ecco perché non ho scritto nulla sulla sua morte" : La showgirl in un lungo post su Instagram si difende alle accuse 'social' e rivendica la libertà di vivere il lutto in modo privato I funerali di Fabrizio Frizzi Frizzi, la moglie Carlotta abbraccia ...

Vitalizi - Ecco perché il nuovo assetto degli uffici di presidenza può essere decisivo per il taglio degli assegni : Adesso la Casta trema. E non solo quella degli ex parlamentari. perché oltre all’annunciato taglio dei Vitalizi anche i super stipendi degli alti dirigenti di Camera e Senato non sono più al sicuro. E’ l’effetto del ribaltamento degli equilibri negli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama. Dove il Movimento 5 Stelle, da sparuta minoranza della passata legislatura, diventa ora maggioranza relativa molto vicina a quella assoluta. Da ...

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez in crisi? Ecco perché il padre di Belen è tornato in Argentina : I genitori di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez sono in crisi? Ecco perché Gustavo Rodriguez è tornato in Argentina e non era presente al compleanno di Veronica Cozzani Che fine ha fatto il padre di Belen Rodriguez? Da settimane Gustavo Rodriguez non appare accanto ai figli e soprattutto all’amata moglie Veronica Cozzani. Il padre di […] L'articolo Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez in crisi? Ecco perché il padre di Belen è ...

“Devo operarmi - è vero”. L’annuncio di Papa Francesco che ha sorpreso i fedeli. Le parole del pontefice : Ecco perché dovrà sottoporsi all’intervento : Le condizioni di salute di Papa Francesco erano state oggetto di discussione tanto sui social quanto sui quotidiani nel corso degli scorsi mesi. C’è chi aveva visto della stanchezza nelle ultime uscite pubbliche del pontefice e chi, preoccupato, si era chiesto se non ci fosse qualcosa di più. Indiscrezioni, queste ultime, sempre smentite dalla chiesa, anche se ora è arrivata la conferma che Bergoglio dovrà sottoporsi a ...

LORO - IL FILM DI PAOLO SORRENTINO/ La storia di Silvio Berlusconi rischia di inguaiare Di Maio : Ecco perché : Nuovo trailer e novità importanti per il FILM di PAOLO SORRENTINO dedicato a Silvio Berlusconi che andrà in scena con un doppio appuntamento al cinema, ecco perchè(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:02:00 GMT)