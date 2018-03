“È volato giù dal balcone” | il mondo del calcio ancora sotto choc La terribile caduta

caffeinamagazine

: Uno yankee sbronzissimo è appena volato giù dalle passerelle ??goldon - Cobretti_80 : Uno yankee sbronzissimo è appena volato giù dalle passerelle ??goldon - LeonardiAmalia : RT @baffirandagi: Mozzo.salito a Torino adottato,volato giù da una finestra,rimasto in strada dolorante un giorno intero, recuperato operat… - coracaprio : RT @baffirandagi: Mozzo.salito a Torino adottato,volato giù da una finestra,rimasto in strada dolorante un giorno intero, recuperato operat… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Una tragedia soltanto sfiorata per un, quello del, che non sembra davvero riuscire più a trovare pace in questi primi mesi di un 2018 decisamente troppo ricco di brutte notizie. Su tutte, la drammatica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato morto nella sua stanza d’hotel dove la squadra si trovava in vista della partita, poi rinviata come l’intera giornata di Serie A, contro l’Udinese. Unoal quale erano seguite purtroppo altre tragedie come la morte nel sonno, in maniera analoga a quanto avvenuto proprio all’ex difensore della Nazionale, di Thomas Rodriguez, promessa delfrancese di soli 19 anni. Ora è dalla Spagna, invece, che arriva la notizia di un’altra morte per fortuna soltanto sfiorata, quella del centrocampista dell’Albacete Pelayo Novo, 27 anni, che mentre si trovava in albergo è ...