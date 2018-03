”É una mer*a” E spacca la chitarra sul palco Panico su Rai 2 | il concorrente viene

caffeinamagazine

: RT @zairecggdr: yael neanche io faccio battute così di mer*a ah no una volta l’ho fatta uguale - opheliacggdr : RT @zairecggdr: yael neanche io faccio battute così di mer*a ah no una volta l’ho fatta uguale - zairecggdr : yael neanche io faccio battute così di mer*a ah no una volta l’ho fatta uguale - circolovelaarco : Ieri si è aperta la seconda Eurocup a Cavalaire sur Mer di 29er. Dopo una prima giornata non brillante, oggi i nos… -

(Di sabato 31 marzo 2018) ”É una mer*a”. E subito dopo lancia lafracassandola sul. La scena va in onda dopo la prova canora e il protagonista della sceneggiata è Saverio Martucci,di ”The voice of Italy” appena bocciato dalla giuria, quest’anno composta da J-Ax, Francesco Renga, Al Bano e la cantante dei Lacuna Coil Cristina Scabbia. Il rapper è il veterano del programma avendo già preso parte alle edizioni 2014 e 2015, vincendo ‘The Voice of Italy’ 2014 con Suor Cristina Scuccia. Gli altri sono new entry. Renga ha già un’esperienza con i talenti essendo stato giudice fisso dell’edizione numero 14 di ”Amici” di Maria De Flippi, Cristina Scabbia, la cantante del gruppo rock Lacuna Coil è al suo esordio e anche per il cantautore di Cellino San Marco è la primissima volta che si cimenta nel ruolo di coach. Il ...