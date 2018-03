“É morto un pezzo di storia” Tv e teatro in lutto L’addio di amici e colleghi | era

caffeinamagazine

(Di sabato 31 marzo 2018) La notizia è circolata questa mattina lasciando il mondo dello spettacolo, dell’arte e delammutolito. Se n’è andato a 87 anni in punta di piedi, dopo una carriera costellata di successi: film, spettacoli teatrali e televisione (lo ricordiamo nella serie La Piovra). Luigi De Filippo è. Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo, ultimo erede della storica dinastia, era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena, con ‘Natale in casa Cupiello’, alParioli di Roma di cui era direttore artistico. Nel 1951, a 21 anni, debutta nella compagnia paterna. Negli anni sessanta appare in qualche film della commedia all’italiana, ma ilè il suo grande amore. Nel 1960 sposa a Roma l’attrice inglese Ann Patricia Fairhurst dalla quale ...