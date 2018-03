“É morto” Sport in lutto | incidente choc durante l’allenamento La moto vola sull’albero

caffeinamagazine

(Di sabato 31 marzo 2018) “Le parole non possono descrivere il grande dolore che proviamo, la vita ti ha ingiustamente rubato ai tuoi cari ed a noi che ti stimavamo e ti volevamo bene, ci hai regalato grandi gioie e soddisfazioni. Lasci un vuoto incolmabile. Onore a te, Fausto, uomo forte e sensibile, dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso,alto e sfreccia per le vie del cielo”. Così il Team Solarys, la squadra di Castiglion Fiorentino, ha annunciato la morte di Fausto Vignola, il campione diligure scomparso a 37 anniun allenamento nell’entroterra di Loano, in Liguria. Vignola, che all’ultima corsa Parigi – Dakar si era piazzato 52esimo, pochi mesi fa aveva presentato la sua due ruote proprio a Castiglion Fiorentino ricordando un campione e collega come Fabrizio Meoni. Vignola è mortouna sessione di allenamento: la strada era ...