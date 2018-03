È morto Luigi De Filippo | ultimo erede della dinastia del teatro

Luigi De Filippo - morto l'attore e regista italiano : È' morto a Roma, all'età di 87 anni, Luigi De Filippo . Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia.Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo , ultimo erede della storica dinastia, era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena, con 'Natale in casa Cupiello', al Teatro Parioli di Roma di cui era direttore artistico.

