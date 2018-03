E' morto Luigi De Filippo

È morto Luigi De Filippo a 87 anni : se ne va l'ultimo erede del teatro di Edoardo : È morto a 87 anni Luigi De Filippo , ultimo erede della dinastia del teatro ispirato a Edoardo . Attore, regista e sceneggiatore, fino a metà gennaio era stato in scena, con 'Natale in casa Cupiello', ...

È morto l’attore Luigi De Filippo - aveva 87 anni : È morto a Roma l’attore, regista e commediografo napoletano Luigi De Filippo, figlio di Peppino e nipote di Eduardo. aveva 87 anni. Negli anni Cinquanta e Sessanta recitò in alcuni film comici, ma la maggior parte della sua carriera attoriale fu in The post È morto l’attore Luigi De Filippo, aveva 87 anni appeared first on Il Post.