È morto l’attore Luigi De Filippo | aveva 87 anni

E’ morto Reg E. Cathey - addio all’attore di House of Cards e The Wire : Dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni si è spento Reg E. Cathey, l’attore celebre per avere recitato nella serie tv ‘House of Cards’ interpretando Freddy Hayes, il proprietario e gestore del locale Freddy’s BBQ Joint. A dare la triste notizia il suo amico e produttore produttore David Simone, con il quale aveva collaborato nella serie ‘The Wire’ e in ‘The Corner’, attraverso un post ...

È morto l’attore Reg E. Cathey - cioè Freddy Hayes di “House of Cards” : È morto a 59 anni l’attore statunitense Reg E. Cathey, noto soprattutto per aver recitato nelle serie tv The Wire e House of Cards. Cathey era nato in Alabama e aveva una voce particolarmente profonda e riconoscibile. Interpretò Norman Wilson nella The post È morto l’attore Reg E. Cathey, cioè Freddy Hayes di “House of Cards” appeared first on Il Post.

È morto l’attore John Mahoney - Marty Crane nella serie Frasier : John Mahoney, attore molto conosciuto per la sua parte di Marty Crane nella serie tv Frasier, è morto a Chicago la scorsa domenica 4 febbraio, a causa delle complicazioni per un tumore alla gola. La notizia è stata confermata nella The post È morto l’attore John Mahoney, Marty Crane nella serie Frasier appeared first on Il Post.

Mark Salling di Glee è morto : l’attore suicida dopo la detenzione di materiale pedopornografico : È morto Mark Salling di Glee, l'attore che ha conosciuto la fama grazie all'interpretazione di Noah "Puck" Puckerman nella nota serie musical creata da Ryan Murphy. Come riporta il sito americano TMZ Salling, 35 anni, è stato trovato morto nei pressi di un fiume vicino alla sua casa di Sunland, in California. La causa del decesso non è ancora sicura, ma sembra si tratti di un suicidio, secondo il portale avvenuto per impiccagione. "Posso ...