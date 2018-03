Dzeko | Roma distratta da Champions?Forse

Roma - Dzeko : 'Forse distratti dalla Champions' : 'Sì, forse siamo stati distratti dal pensiero della Champions. Se avessimo vinto, nessuno avrebbe detto niente. Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo e sicuramente qualcuno ci ha pensato un pò'. Dai microfoni di Sky, Edin Dzeko ammette, dopo la fine del match contro il Bologna, che il pensiero della sfida di mercoledì prossimo al Camp Nou ...

Roma - Dzeko : 'Forse eravamo distratti dalla Champions. Schick deve giocare per crescere' : Forse siamo stati distratti dalla Champions, giocheremo contro la migliore al mondo. Abbiamo però avuto qualche occasione per fare gol. Roma cattiva al Camp Nou? Per forza, altrimenti è difficile'.

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : giallorossi bloccati - Dzeko risponde a Pulgar. Si infortuna Nainggolan : La Roma è stata fermata dal Bologna nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 sul campo dei felsinei e si riapre così la lotta per il terzo posto in classifica: ora Inter (contro il Verona) e Lazio (Benevento) possono portarsi rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco con i nerazzurri che devono ancora recuperare il derby. Donadoni punta sul tridente offensivo con Di Francesco jr. (figlio del mister della ...

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : andata quarti di finale Champions League. Dzeko dal 1' al centro dell’attacco giallorosso - solito tridente per gli spagnoli : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, il Camp Nou sarà teatro della gara d’andata di Champions League tra il Barcellona e la Roma. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. I blaugrana sono all’11esimo quarto di finale in questa competizione e ritrovano sulla loro strada i giallorossi, tornata a centrare questo obiettivo a 10 anni dall’ultima volta. Il bilancio del club capitolino è di tutto rispetto contro gli spagnoli, avendo ...

Roma - Di Francesco lancia il turn-over : "Staffetta Dzeko-Schick". Dubbio Under : A cinque giorni dall'impegno di Champions contro il Barcellona, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di consolidare il terzo posto e tenere a debita distanza Inter e Lazio, le due dirette ...