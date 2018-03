Due mesi dopo la morte di Pamela | restano ancora tanti misteri da chiarire

Brindisi - gli under 30 a Due mesi dal voto : “Dopo sindaci arrestati e commissari - ora tocca a noi. Ecco le proposte - ascoltateci” : Hanno tutti meno di 30 anni ma nella loro vita hanno già visto tre sindaci arrestati. Il primo, poi assolto, negli anni Novanta, il secondo nel 2003 e l’ultimo poco più di due anni fa. E poi l’amministrazione nata dopo il commissariamento, mandata a casa da dimissioni in blocco dopo neanche un anno di immobilismo. Una situazione unica quella di Brindisi, che ha spinto i giovani a ritrovarsi per chiedere spazio, per avere voce in ...

Cambia la password Facebook al fidanzato : condannata a Due mesi di carcere : Come spiega la pagina Facebook, 'Questa è la dimostrazione che spesso si prende troppo alla leggera tutto ciò che riguarda i social network, invece le regole che valgono nel mondo reale sono le ...

Pamela - a Due mesi dal delitto la perizia del Ris scagiona due dei nigeriani indagati : ROMA - Due mesi dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro si incrina la ricostruzione della scena del delitto fin qui ipotizzata dalle indagini dei carabinieri di Macerata. La relazione depositata in ...

Pamela - a Due mesi dal delitto la perizia del Ris scagiona due dei nigeriani indagati : Esclusa la loro presenza sulla scena dell'omicidio. Nell'appartamento di Via Spalato solo Innocen Oseghale

Meghan Markle - spuntano le “foto-scandalo” a Due mesi delle nozze con Harry : Una sensuale Meghan Markle in sexy lingerie e con in pugno una pistola: sono queste le immagini inedite della futura moglie del principe Harry pubblicate dal settimanale Chi a due mesi

Dall'Isola dei Famosi a Maria De Filippi?/ L'autore “scappa” : “Basta reality - Due mesi di casini e stress!” : Dall'Isola dei Famosi a Maria De Filippi? Attilio Grilloni, L'autore tv “scappa”: “Basta reality, due mesi di casini e stress!”. E pensa a un programma per la conduttrice...(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Pediatra rifiuta di visitare una bambina di Due mesi con 40 di febbre : “Ora non ho tempo” : Un Pediatra della provincia di Teramo si è rifiutato di visitare una neonata di soli due mesi, dichiarando di "non avere tempo, né spazio per inserirci". I genitori hanno fatto sapere che presenteranno un esposto all’Ordine dei medici.Continua a leggere

C'è Posta per Te - la storia del papà che vuole vedere il figlio di Due mesi : 'Il nonno non mi sopporta' : Nuova storia a C'è Posta per Te . Un giovane di 23 anni chiede l'aiuto della trasmissione condotta da Maria De Filippi per poter rivedere suo figlio di due mesi. Il padre della ragazza gli ha impedito ...

Xylella - in Due mesi triplicato il numero di ulivi infetti in Puglia. La Regione stanzia 47 milioni di euro : In due mesi sono più che triplicati gli ulivi malati di Xylella in Puglia. Nella cosiddetta fascia di contenimento ad oggi sono 2.924 gli ulivi infetti. Già il 7 marzo scorso l’Osservatorio fitosanitario Xylella della Regione Puglia aveva rilevato un numero triplicato di ulivi colpiti dal batterio rispetto a due mesi prima. Si era passati da 735 a 2.251. Nelle ultime settimane è stata registrata un’ulteriore diffusione, mentre la presenza della ...

Il pm chiede condanna a Due anni e sei mesi per Maroni. L'accusa : favorì la sua amante : "condannate Maroni a due anni e sei mesi di carcere". É questa la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, nei confronti del presidente uscente della Lombardia, finito a processo, insieme ad altri per le presunte pressioni esercitate per far ottenere un contratto di lavoro a Mara Carluccio e far partecipare a un viaggio a Tokyo Maria Grazia Paturzo, sue ex collaboratrici del Viminale. Chiesti anche due anni e due mesi per Giacomo ...

“Aiuto - non respirano!”. La mamma va a svegliarli ma quando si affaccia sulla culla resta sconvolta. La corsa in ospedale ma Due dei tre gemellini di 5 mesi sono morti. Uno strazio senza fine e un motivo assurdo : Tre gemellini venuti al mondo e avevano reso quel giorno il più bello della vita dei loro giovani genitori. Certo, l’idea di crescere tre bebè metterebbe in agitazioni chiunque, ma Sarah di 29 anni e il marito da quando avevano saputo che nel pancione stavano crescendo tre bimbi, dopo un primo momento di stupore, erano felicissimi. La gravidanza ha avuto il normale andamento che c’era da aspettarsi, qualche minima complicazione, ma tutto ...

Processo Maroni - l’accusa chiede Due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiedere una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...

Epic Games ha sviluppato la modalità Battle Royale di Fortnite in appena Due mesi : La modalità Battle Royale di Fortnite è diventata in fretta molto popolare tra i giocatori, anche grazie alla formula free-to-play scelta da Epic Games per il suo peculiare sparatutto che mischia gli elementi classici del genere con quelli dei titoli sandbox. Stando a quanto riporta VG24/7, questo comparto PVP di Fortnite è stato realizzato in appena due mesi, con i lavori che cominciarono subito dopo l'uscita del PVE di Fortnite, intitolato ...

Luca Onestini - spunta il retroscena : il duro attacco di Soleil a Due mesi dall’addio : Soleil Sorge torna a parlare della storia con Luca Onestini, cominciata lo scorso anno negli studi di “Uomini e Donne” e conclusa dopo appena qualche mese. Lo fa con “Uomini e...