‘Dovresti vergognarti’ | quello che gli uomini dicono alle donne

(Di sabato 31 marzo 2018) C’è un momento rivelatore alla fine di una lunga riflessione in cui si arriva alla conclusione che uno più uno fa due, che A porta a B e che una parabola, prima o poi, incontra un punto fisso. È il momento in cui si individua un comune denominatore che ha un significato e suggerisce un agire collettivo. Non una regola applicabile universalmente, ma abbastanza vasta e potente da abbracciarne tanti, in grado di riconoscere un modus operandi diffuso. Nel corso degli anni, quando sono stata attaccata per qualche mio scritto sulle(o contro alcune tipologie di uomo), l’insulto più comune col quale sono stata additata era che mi sarei dovuta “vergognare”. Vergogna è una parola dai risvolti interessanti. La si usa come moto intimo e riflessivo in seguito a qualcosa di cui si prova imbarazzo, un’azione compiuta e di cui ci si pente o che si sarebbe voluto fare ...