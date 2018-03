Dopo Sanremo provo il Fiandre ma nel mirino ho Tour e Mondiale

Vincenzo Nibali - la stagione dei grandi sogni : Dopo la Sanremo - Tour de France e Mondiale. Lo Squalo può vincere tutto? : Vincenzo Nibali ha iniziato la stagione con il botto vincendo la Milano-Sanremo grazie a un mirabolante attacco sul Poggio e arrivando così in solitaria sull’arrivo di Via Roma. Lo Squalo ci ha regalato uno dei proverbiali numeri, l’ennesima magia di una carriera che già ora è leggendaria: ha vinto i tre grandi Giri per almeno una volta, si è imposto in due Monumento (due volte al Lombardia) e soprattutto ha sempre regalato emozioni ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Felice di vincere da favorito. Ero deluso Dopo la Milano-Sanremo” : Una vittoria di prepotenza, partendo con i favori del pronostico e confermandoli al traguardo: Elia Viviani si è imposto oggi nella De Panne Koksijde (ex Tre Giorni di La Panne), grazie ad uno sprint impressionante soprattutto negli ultimi 100 metri. Il velocista della Quick-Step Floors fa sei in stagione con la nuova maglia: inizio di 2018 eccellente che può trasformarsi davvero in strepitoso. “È la mia prima vittoria europea dell’anno e ...

Vincenzo Nibali : ecco le sue ambizioni Dopo la Milano-Sanremo - le dichiarazioni Video : Per Vincenzo #Nibali, la stagione 2018 è iniziata nel migliore dei modi, con la conquista della classicissima la Milano-Sanremo. [Video] Una manifestazione ciclistica dove lo Squalo si è imposto sul finale compiendo qualcosa di storico. dopo i festeggiamenti del caso, il corridore messinese non è intenzionato a placare la sua fame di vittoria e si concentra per i prossimi appuntamenti stagionali. La sua preparazione atletica è iniziata mettendo ...

Ciclismo - Greipel e Cavendish si fermano Dopo la Milano Sanremo Video : Anche quest’anno non sono purtroppo mancate le cadute e gli infortuni durante la Milano Sanremo [Video]. L’incidente più spettacolare è avvenuto poco prima dell’imbocco della salita al Poggio, quando #Mark Cavendish ha centrato uno spartitraffico ad altissima velocita'. Per il velocista britannico è stato l’ennesimo incidente di un avvio di stagione simile ad una corsa ad ostacoli. È finita male anche la #Milano Sanremo di un altro grande ...

Filippo Ganna/ Dopo la Milano-Sanremo punta alle Olimpiadi (Che tempo che fa) : Nello studio di Che tempo che fa oggi ci sarà Filippo Ganna, ciclista campione del mondo dell’inseguimento individuale, che ha corso ieri la Milano-Sanremo(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:32:00 GMT)

Ciclismo - Vincenzo Nibali vince per la prima volta la Milano-Sanremo Dopo la fuga in salita : vincenzo Nibali vince la Milano-Sanremo per la prima volta. dopo i due successi al Giro d’Italia, i trionfi alla Vuelta di Spagna e al Tour de France, a 33 anni il messinese aggiunge al suo palmares anche la più importante classica del Ciclismo italiano. Un sigillo che esce dalla logica delle corse su due ruote, conquistato da uno scalatore in una gara che storicamente è terreno di conquista dei velocisti. Il campione Nibali, negli anni dei ...

Milano-Sanremo 2018 - Vincenzo Nibali scatta sul Poggio e vince : primo italiano Dopo 12 anni : Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto. L'ultimo successo italiano nella prima e più lunga delle classiche di primavera risaliva al 2006, con Filippo Pozzato.

